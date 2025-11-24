SPC, 파리크라상 물적분할 추진… 사업·투자 분리

SPC그룹이 계열사 ㈜파리크라상의 지주사 역할과 사업 기능을 분리, 경영 효율성을 높이기 위한 물적 분할에 착수했다.

파리크라상은 최근 이사회를 열고 분할안을 의결했으며, 임직원을 대상으로 관련 내용을 안내하고 있다고 밝혔다.

회사 측은 “지분 구조상 지주사 지위에 있는 파리크라상의 역할을 ▲사업 부문 ▲투자·관리 부문으로 나눠 보다 신속하고 전문적인 의사결정 체계를 구축하기 위한 조치”라며 “올해 안에 주주총회를 열어 물적 분할을 최종 승인받을 예정”이라고 설명했다.

파리크라상은 동시에 100% 자회사인 SPC㈜와의 합병 절차도 진행한다. SPC㈜는 그룹 계열사로부터 위탁받은 컴플라이언스·법무·홍보 등 공통 지원 업무를 담당해왔으며, 합병 이후에도 기존 기능을 그대로 이어갈 계획이다.

회사 측은 이번 분할·합병 과정에서 모든 인력이 포괄 승계되는 만큼 직원의 임금·근로조건·복리후생·퇴직금 등은 변동 없이 유지된다고 강조했다.

파리크라상은 “향후 세부 사항이 정해지는 대로 추가 안내하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]