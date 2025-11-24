넥슨, 어린이 로봇재활치료 확대 위해 '3억원' 기부

좌측부터 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 이원일 원장, 넥슨재단 김정욱 이사장, 푸르메재단 백경학 상임대표가 기부금 전달식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 넥슨 제공

넥슨은 푸르메재단 넥슨어린이재활병원에 장애 로봇재활치료 확대를 위한 운영기금 3억원을 전달했다고 24일 밝혔다.

올해 넥슨이 전달한 운영기금은 창립 30주년 기념 유저 참여형 캠페인 ‘넥슨 히어로’ 기금으로 마련됐으며, 유아부터 청소년기까지 치료가 가능한 보행 재활로봇 ‘워크봇 G(Walkbot_G)’ 도입에 사용될 예정이다. 2023년 넥슨의 후원으로 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 3층에 조성된 ‘로봇재활센터’를 통해 로봇재활치료에 대한 임상적 효과가 확인되며 치료 수요가 지속 증가해왔다. 이에 따라 보다 전문적이고 집중적인 치료 환경 조성을 위한 전용 장비 확보가 필요했다.

이번 후원을 통해 푸르메재단 넥슨어린이재활병원은 워크봇 G를 도입하여 신장 85cm부터 학령기까지 전 연령을 아우르는 국내 최초의 통합 로봇재활치료 체계를 구축하게 된다. 특히 유아부터 청소년기까지 뇌·신경 발달단계에서 효과가 높은 조기 보행 훈련을 제공해 보행 및 운동기능 장애를 겪는 어린이들의 회복 가능성을 크게 높일 계획이다. 또한 기존 로봇재활치료 대기 인원을 해소하고 지역사회 내 장애 의료 접근성 개선에도 기여할 전망이다.

김정욱 넥슨재단 이사장(넥슨 대표이사 겸임)은 “유저분들이 보여주신 따뜻한 마음이 장애 환우들의 일상 회복 가능성을 넓혀주는 데 쓰이게 되어 뜻깊다”며 “넥슨과 넥슨재단은 앞으로도 어린이들의 건강한 성장을 지원하는 데 책임감을 갖고 지속적으로 힘을 보태겠다”라고 말했다.

이원일 푸르메재단 넥슨어린이재활병원장은 “서기 경험이 부족한 환우들에게 로봇을 활용한 보행훈련은 근골격계 발달뿐 아니라 운동발달 성장에도 큰 도움을 줄 것”이라며 “이번 지원을 통해 더 많은 환우들이 적기에 전문 치료를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

한편 넥슨과 넥슨재단은 2016년 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 개원 이후 안정적인 병원 운영을 위해 매년 기금을 지원하고 있다. ‘발달장애 어린이 정신건강 치료 지원’, ‘작업치료 및 특수 치료 활성화’, ‘통합예약관리 시스템 구축’, ‘청소년 재활치료실 설립’, ‘장애 아동 보호자 교육 및 심리치료 지원’ 등 다양한 사업을 지원해 왔으며, 올해까지 운영기금으로 총 64억원을 기부했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

