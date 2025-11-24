‘매 순간 울화가 치밀었다’던 이이경, 반격 시작?…SNS에 뉴스 링크 직접 언급

사진= 이이경 SNS

배우 이이경이 오랜 잠적 끝에 사생활 루머 폭로자에 대한 법적 대응과 함께 SNS를 통해 활발히 목소리를 내고 있다.

이이경은 24일 자신의 SNS 계정에 한 뉴스 링크를 공유했다. 해당 기사에는 이이경 루머 폭로자 A씨에 대해 법원이 압수수색 영장을 발부했다는 소식이 담겼다. 경찰은 A씨의 네이버 계정과 X(구 트위터) 계정의 IP 및 로그인 자료를 확보했으며, 이를 바탕으로 빠른 시일 내 신원 특정이 진행될 예정이다.

사진= 이이경 SNS

지난달 A씨는 이이경과 나눴다고 주장하는 음란성 대화를 공개했으며, 이이경 측은 즉시 법적 대응을 예고했다. 이후 A씨는 해당 자료가 AI로 조작됐다고 주장했다가 다시 입장을 번복하며 글과 증거가 사실임을 강조했다. 이에 따라 이이경 측은 재차 고소를 진행했다.

사생활 루머 여파로 이이경은 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서 하차하기도 했다. 당시 그는 직접적으로 나서지 않았지만, 21일 SNS를 통해 A씨를 협박 및 정보통신망법 위반(허위사실 적시 명예훼손) 혐의로 고소했다고 밝혔다.

이이경은 심경과 관련해 “매 순간순간 울화가 치밀었다”며 “놀면 뭐하니?’에서 하차 권유를 받았고, 저는 자진 하차를 선택하게 됐다”고 설명했다. 또한 그는 ‘면치기’ 논란과 관련해 “저는 분명 하기 싫다고 했지만, 저 때문에 국수집을 빌렸다며 부탁을 했고 ‘예능으로 하는 겁니다’라는 저의 멘트는 편집됐다”고 폭로했다.

결국 ‘놀면 뭐하니?’ 제작진은 22일 공식 계정을 통해 소속사에 하차 권유를 한 것이 사실임을 인정했으며, 면치기 논란에 대해선 “출연자를 보호하지 못한 제작진의 불찰”이라며 사과했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

