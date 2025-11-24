혈당·체지방 관리 한 번에…정관장 ‘채단탄’ 캠페인

정관장은 자사 혈당케어 전문 브랜드 ‘지엘프로(GLPro)’가 ‘채단탄 캠페인(채소-단백질-탄수화물 순서의 식사 방식)’을 통해 소비자들에게 혈당 관리의 중요성을 알린다고 24일 밝혔다.

GLPro 혈당루틴에디션 코어. KGC인삼공사

정관장은 캠페인과 함께 식단 기반의 실천형 건강 습관을 제안하기 위해 과일·채소용기 유명 브랜드 ‘룬드런던’의 후르츠팟과 함께 ‘지엘프로 혈당 루틴 에디션’ 한정판도 함께 출시했다. 이 제품은 혈당 관리를 돕는 지엘프로 코어, 지엘프로 더블컷 제품으로 구성된다. 두 제품 모두 600㎖ ‘후르츠팟’ 전용 용기가 함께 제공된다.



지엘프로는 국내 최초로 ▲면역력 증진 ▲피로 개선 ▲혈행 개선 ▲항산화 ▲기억력 개선 등 정관장 홍삼의 5대 기능에 더해 혈당 조절 기능성을 인정받은 홍삼을 기반으로 탄생한 브랜드로다. 출시 7개월 만에 누적 매출 100억 원을 돌파한 바 있다.



이번에 증정하는 룬드런던의 후르츠팟은 용기 안에 쏙 들어가는 포크가 포함돼 있다. 방울토마토 약 15개가 들어가는 넉넉한 용량이다. 물기를 빼주는 콜랜더(내부 바스켓)가 함께 들어 있어 과일과 채소를 신선하게 보관할 수 있다.



정관장은 한정판 제품을 활용한 ‘하루 혈당 헬시 루틴’도 소개했다. 아침 출근길에는 에스컬레이터 대신 계단을 이용하고 점심 식사 전에는 지엘프로를 섭취한 뒤 채소?단백질?탄수화물 순으로 식사하는 방식이다. 점심 식사 후에는 약 30분간 가벼운 산책을, 오후 3시에는 책상과 소파에서 잠시 일어나 스트레칭을, 오후 4시에는 과자 대신 견과류 한 줌으로 간식을 대체한다. 저녁 6시에는 후르츠팟에 미리 준비해 온 간편식을 활용해 가볍게 저녁 식사를 하는 방식을 권장하고 있다.



정관장 관계자는 “일상 생활에서의 작은 습관 변화에 지엘프로를 더하면 늘어났던 뱃살과 혈당 관리에 도움이 될 수 있다”며 “앞으로도 다양한 브랜드와의 콜라보를 확대해 혈당·체지방 관리는 물론, 소비자들의 일상 전반에 걸친 건강한 라이프스타일 만드는데 기여할 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]