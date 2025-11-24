'아빠를 부탁해' 故 조민기 딸 결혼한다

배우 고(故) 조민기의 딸 조윤경이 결혼을 앞둔 근황이 전해졌다.

조민기의 아내이자 메이크업 아티스트 김선진은 24일 자신의 소셜미디어에 딸의 웨딩 사진을 올리며 결혼 소식을 알렸다.

김선진은 "이런 날이 오는구나~ 예쁘게 아주 예쁘게 오래오래 함께하길. 내 사랑 축하해"라고 적고 "#웨딩촬영 #보스턴 #행복"이라는 해시태그를 덧붙였다.

공개된 사진에는 순백의 웨딩드레스를 입은 조윤경이 예비신랑과 함께 야외에서 촬영에 나선 모습이 담겼다. 환한 미소와 꽃다발이 따뜻한 분위기를 자아낸다.

이를 본 배우 안선영은 "어머어머 이쪼꼬미가 어느새 결혼을, 청첩장 꼭 주세요 언니"라고 댓글을 남겼다.

조윤경은 과거 부친 조민기와 함께 SBS TV 가족 예능 '아빠를 부탁해'에 출연해 부녀의 일상을 공개한 바 있다.

또 미국 일리노이대학교 어바나샴페인 캠퍼스에서 화학공학을 전공했다.

조민기는 2018년 세상을 떠났다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]