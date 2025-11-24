스포츠월드

[SW포토]MVP 폰세와 신인상 안현민

입력 : 2025-11-24 15:54:13 수정 : 2025-11-24 15:54:12

MVP를 차지한 한화 폰세(오른쪽)와 신인상을 받은 KT 한현민이 24일 서울 송파구 잠실 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 '2025 신한 SOL뱅크 KBO 시상식'을 마치고 포즈를 취하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com



김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

