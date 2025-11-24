‘트윈스의 중견수는 박해민’ 우승에 도루왕+수비상까지… 트로피 한가득

프로야구 LG 박해민이 24일 서울 송파구 잠실 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 '2025 신한 SOL뱅크 KBO 시상식'에서 도루상을 수상한 뒤 소감을 발표하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

변함없이 묵직한 존재감, 또 한 번 자신이 왜 최고 수비수인지 증명해 냈다.

외야수 박해민(LG)은 24일 서울 롯데호텔월드 크리스탈볼룸서 열린 KBO 시상식에서 중견수 부문 KBO 수비상을 수상했다. 수비상 도입 첫해인 2023년에 이어 개인 통산 두 번째 수상이다. 이번엔 투표 점수 75점, 수비 지표 점수 20.83점을 더해 총점 95.83점으로 중견수 부문 1위를 차지했다. 뒤를 이은 김호령(KIA·72.92점), 최지훈(SSG·60.42점)과의 차이도 극명했다.

수비상뿐만 아니라 한 개의 트로피를 더 챙겼다. 양손 가득이었다. 올 시즌 49개의 도루로 써낸 박해민은 생애 5번째 도루왕에 등극했다. KBO리그 역대 최다 도루왕 타이 기록은 물론, 2018년 이후 7년 만의 대도 타이틀 탈환이다. 시상대에 선 박해민은 “개인상 수상은 정말 오랜만이라 더욱 뜻깊은 하루”라는 소감을 전했다. 이어 “지난해 부진한 시간을 보낸 뒤 도루왕이라는 목표를 잡았는데, 아내가 ‘충분히 할 수 있다’고 격려해준 게 큰 힘이 됐다”며 덧붙였다.

박해민은 2022년 자유계약(FA)으로 LG 유니폼을 입은 뒤 ‘철인’ 면모를 줄곧 자랑한 바 있다. 지난 4시즌 동안 무려 576경기 전 경기 출장이다. 팀이 필요로 하는 순간, 늘 그가 있었다. 이 기간 타율 0.279(1979타수 552안타) 142도루 등을 기록하며 통합우승 두 차례(2023, 2025년) 선봉장으로서 맹활약했다.

시즌 종료 뒤엔 두 번째 FA 권리를 행사해 LG와의 4년 동행, 65억원에 도장을 찍었다. 재치 있는 수비상 소감을 곁들였다. 박해민은 “(임)찬규가 마운드 위에서 앞으로 4년 동안 걱정하지 않아도 된다”면서 “오늘 시상식에 LG 선수로는 홀로 와서 많이 아쉽다. 내년엔 찬규가 평균자책점 1위로 이 자리에 왔으면, 또한 더 많은 동료들과 함께 할 수 있으면 좋겠다”고 힘줘 말했다.

‘육성선수의 신화’로 불린다. 박해민은 한양대를 졸업한 후 신인 드래프트에서 낙방했다. 포기할 수 없었다. 2012년 삼성과 육성선수 계약을 맺었다. 2013년 1군 1경기 출전에 그쳤지만, 달리고 또 달렸다. 2014년 첫 100경기 이상 출전, 2015년 첫 100개 이상 안타를 기록하는 등 성장을 거듭했다. 그리고 올 시즌 11년 연속 100안타, 12년 연속 20도루 이상의 기록을 세우는 등 꾸준한 활약을 이어가고 있다.

한편 이날 수비상은 각 포지션별 최고의 기량을 인정받은 9명의 선수에게 돌아갔다. 고영표(KT)는 국내 투수 최초 수비상 수상자로 이름을 올렸고, 좌익수 기예르모 에레디아(SSG)는 유일하게 3년 연속 수상의 영예를 누렸다.

유격수 부문에서는 총점(90.63점) 동률을 이룬 김주원(NC)과 박찬호(두산)의 접전 끝에, 투표 점수에서 앞선 김주원이 최종 수상자로 결정됐다. 이 밖에도 포수 김형준(NC), 1루수 르윈 디아즈(삼성), 2루수 박민우(NC), 3루수 송성문(키움), 우익수 김성윤(삼성) 등도 각자의 자리에서 빛나는 수비력을 인정받았다.

