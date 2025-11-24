1부 승격 향한 K리그2 준PO, PO 일정 확정..11월 27일 시작

사진=한국프로축구연맹 제공

‘하나은행 K리그2 2025’ 최종 39라운드 종료와 함께 K리그2 준플레이오프와 플레이오프 대진 및 일정이 확정됐다.

K리그2 준플레이오프에서는 정규라운드 4위 서울이랜드와 5위 성남이 맞붙는다. 양 팀의 경기는 11월 27일(목) 오후 7시 목동종합운동장에서 단판으로 열린다.

이어 준플레이오프 승자는 정규라운드 3위 부천과 플레이오프에서 만난다. K리그2 플레이오프는 11월 30일(일) 오후 2시 부천종합운동장에서 역시 단판으로 진행된다.

사진=한국프로축구연맹 제공

두 경기 모두 90분 경기 종료 후 무승부 시 정규라운드 순위가 높은 팀이 승리한다. K리그2 플레이오프 승자는 ‘하나은행 K리그 승강플레이오프 2025’에 진출한다.

‘하나은행 K리그 승강플레이오프 2025’는 ▲K리그1 11위와 K리그2 2위 수원(승강PO1), ▲K리그1 10위와 K리그2 플레이오프 승자(승강PO2) 대진으로 진행된다. 승강플레이오프 관련 자세한 일정은 추후 공지된다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]