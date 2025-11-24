이규태·문유현·양우혁 배출…삼성, 제26회 김현준 농구장학금 접수 시작

사진=삼성 썬더스 제공

프로농구 삼성은 “제26회 김현준 농구장학금 추천 접수를 내년 1월 16일까지 받는다”고 24일 밝혔다.

신청서류는 홈페이지에서 확인 가능하다. 수상자들에게는 장학금과 함께 리복 트레이닝복, 신발 등 다양한 훈련용품을 제공하며, STC에 방문하여 삼성 썬더스 선수들과 만남의 시간을 가진다. 또한 기초체력 점검 및 부상방지를 위한 다양한 트레이닝 등에 대한 교육을 진행한다.

김현준 농구 장학금은 한국농구 발전을 선도한 고인을 기리며 장래가 촉망되는 농구 유망주를 지원하기 위해 시행하고 있다. 이번이 26회째이며 지난 2000년부터 팀 승리 당 일정금액을 적립하여 79명에게 총 1억 7520만원의 장학금을 전달해왔다. 2011년 11회 장학금부터 선정대상자를 기존 서울 연고지역 내에서 전국으로 확대하여 적용하였으며 지도자의 추천과 각종 대회기록을 토대로 심사를 거쳐 선정했다.

한편, 2025-2026 프로농구 신인드래프트에서 이규태(서울 삼성), 문유현 (안양 정관장), 양우혁 (대구 한국가스공사) 등 김현준 농구 장학금 출신 선수들이 지명받았다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

