김동욱♥‘소시 데뷔조’ 스텔라 김, 결혼 2년 만에 첫 아이…내년 초 출산 예정

배우 김동욱(42)과 그의 아내 스텔라 김(35)이 결혼 3년 만에 첫 아이를 기다리게 됐다.

24일 김동욱 소속사 스튜디오 유후 관계자는 “김동욱 부부가 첫 아이를 가졌으며. 스텔라 김 씨가 임신했고 내년 초 출산 예정”이라고 전했다.

두 사람은 2023년 12월 서울 명동성당에서 가족과 친지만 참석한 가운데 조용한 결혼식을 올린 바 있다.

김동욱과 스텔라 김은 7살 차의 연상연하 부부로 결혼 당시 큰 주목을 받았다. 특히 스텔라 김은 SM엔터테인먼트 연습생 출신으로 알려져 대중의 관심을 모았고, 소녀시대 수영과의 친분 역시 화제가 되기도 했다.

한편 김동욱은 2004년 영화 ‘순흔’으로 데뷔한 뒤 MBC 드라마 ‘커피프린스 1호점’으로 대중적 인지도를 얻었다. 이후 영화 ‘신과 함께’ 시리즈로 천만 배우 반열에 올랐으며, 2019년 ‘특별근로감독관 조장풍’을 통해 MBC 연기대상 대상을 수상하며 연기력을 입증했다.

현재 김동욱은 오는 12월 개봉 예정인 영화 ‘윗집 사람들’로 스크린 복귀를 앞두고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

