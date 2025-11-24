‘불꽃야구’ 역대급 혈투 펼친다…정근우, 제2의 고향 인천서 최상급 타격감

불꽃 파이터즈가 마지막까지 승부를 예측하기 어려운 역대급 경기를 펼친다.

오늘(24일) 저녁 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구’ 30화에서는 불꽃 파이터즈와 부산과학기술대학교의 물밑 기싸움이 한층 뜨거워진다.

찰떡 호흡을 자랑하는 파이터즈 배터리 이대은과 박재욱은 부산과학기술대학교 타자들과 치열한 심리전을 벌인다. 상대를 유혹하는 볼 배합은 승부의 향방을 가늠하기 어렵게 만들고, 이에 상대 타자는 절대 물러서지 않는 자세로 맞선다. 감탄과 탄식이 번갈아 터지는 경기 속에서, 파이터즈 배터리의 두뇌 플레이는 웃음 가득한 결말을 맞을 수 있을까.

천재 유격수에서 천재 3루수까지 노리는 김재호는 상대 팀 소속 유격수에게 한 방을 맞는다. 이를 보던 파이터즈는 경악하고, 정용검 캐스터는 메이저리그의 뉴욕 양키스의 전설적인 유격수 ‘데릭 지터’까지 소환하며 분위기를 끌어올린다. 양 팀 내야수들 간 펼쳐지는 공수 대결에 방송을 향한 흥미가 수직 상승한다.

이날 경기 최상급의 타격감을 뽐내고 있는 정근우는 마지막 타석에 들어선다. 그는 자신감 넘치는 과감한 모습을 보여주지만, 뜻밖에도 파이터즈의 원성을 사게 되는데. 욕망 가득한 그의 방망이가 어떤 장면을 만들어낼지 이목이 쏠린다.

