19년 만에 나온 독수리 MVP 폰세… 신인상은 KT 안현민

프로야구 한화 폰세가 24일 서울 송파구 잠실 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 '2025 신한 SOL뱅크 KBO 시상식'에서 MVP를 수상한 뒤 소감을 발표하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

압도적인 투구로 2025시즌 내내 프로야구를 지배했던 코디 폰세(한화)가 마침내 최고의 자리에 섰다.

폰세는 24일 서울 롯데호텔월드 크리스탈볼룸서 열린 ‘2025 신한 SOL뱅크 KBO 시상식’에서 참석해 정규리그 최우수선수(MVP)를 수상했다. 신인상은 올 시즌 ‘터미네이터’ 같은 괴력을 선보인 외야수 안현민(KT)에게 돌아갔다.

오랜 기다림을 깨고 독수리 군단에게 MVP 트로피를 안긴 폰세다. 한화 소속 선수의 MVP 등극은 19년 만이다. 전신 빙그레 시절을 포함, 장종훈(1991·1992년)과 구대성(1996년), 류현진(2006년)에 이어 구단 역대 다섯 번째 이름을 아로새기게 됐다.

이날 기자단 투표 125표 중 96표로 득표율 76%의 지지를 받은 폰세다. 타격 3관왕(홈런, 타점, 장타율)을 마크한 내야수 르윈 디아즈(삼성·23표)가 뒤를 이었다.

폰세는 올 시즌 29경기 등판해 17승1패 252탈삼진 평균자책점 1.89(180⅔이닝 38자책점)를 작성했다. 다승·평균자책점·탈삼진은 물론, 승률(0.944)까지 선두를 차지하며 KBO 공식 시상 기준 역대 3번째 투수 4관왕이다. 1996년 구대성, 2011년 윤석민(당시 KIA) 이후 무려 14년 만에 탄생한 기록이다.

또 다른 이정표들도 연거푸 세웠을 정도다. 지난 2021년 두산 소속이었던 아리엘 미란다가 써낸 단일시즌 최다 탈삼진(225개)을 뛰어넘은 것. 개막 이후 선발 최다 연승(17연승) 신기록도 세웠다. 그의 맹활약에 힘입은 독수리 군단은 19년 만에 한국시리즈 무대를 밟을 수 있었다.

트로피를 한아름 안았다. 이날 단상에 오른 폰세는 “한화 일원으로 뛸 수 있게 기회를 주신 분들께 감사드린다”며 “모든 팀원들이 야구장 안팎으로 항상 가족처럼 대해줘서 적응하는 데 큰 도움이 됐다”는 소감을 전했다. 이어 시상식에 함께 자리한 아내 엠마 폰세를 향해 “진짜 MVP”라면서 “가끔은 쓴소리도 많이 해주고, 가장 친한 친구다. 사랑하는 아내에게 이 영광을 돌리고 싶다”고 눈물을 글썽였다.

생애 단 한 번뿐인 ‘최고의 신인’ 트로피 주인공은 안현민이 됐다. 기자단 투표에서 110표(득표율 88%)를 얻었다. 안현민은 올 시즌 112경기에서 타율 0.334(395타수 132안타) 22홈런 80타점을 기록했다. 나아가 리그 출루율 1위(0.448)에 올랐다.

개막 엔트리 탈락의 아픔을 딛고 올라섰다. 5월부터 1군 주전 자리를 꿰차더니 마법사 타선의 핵심으로 자리 잡았다. 시즌 종료 후엔 태극마크를 달고 맹활약하기도 했다. 지난 15, 16일 도쿄돔에서 열린 K-베이스볼 시리즈 일본과의 평가전서 두 경기 연속 홈런포를 작렬하는 등 강렬한 인상을 남겼다.

KT 구단 3번째 신인상 배출이다. 무엇보다, 신인왕 투수 독식 체제를 깨뜨린 점을 주목할 만하다. 최근 6년간 KBO 신인상은 줄곧 투수들의 몫이었다. 2019년 정우영(LG)부터 소형준(KT), 이의리(KIA), 정철원(현 롯데·당시 두산), 문동주(한화), 김택연(두산) 등이 차례로 수상했다. 안현민은 지난 2018년 KT 유니폼을 입고 데뷔했던 강백호(현 한화) 이후 7년 만에 나온 타자 신인왕이다.

안현민은 “KT 소속 선수로 신인왕을 수상해 영광스럽다”며 미소 지은 뒤 “지금은 신인상을 받게 됐는데, 내년엔 최고의 자리를 다툴 수 있도록 더 노력하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

