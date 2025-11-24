‘영원한 별’ 故 구하라 6주기 맞아 금고 도난 사건 재조명…“어떻게 그럴 수 있나”

사진= 공동취재단

그룹 카라 출신 故 구하라가 세상을 떠난 지 어느덧 6년이 지났다.

2019년 11월 24일, 구하라는 서울 강남구 청담동 자택에서 숨진 채 발견됐다. 향년 28세였다. 하루 전 SNS에 “잘 자”라는 글을 올렸고, 비공개 계정에는 “무섭다”라는 심경을 남겼던 사실이 알려지며 팬들의 마음을 더욱 아프게 했다.

그러나 비극 이후에도 유족들의 고통은 계속됐다. 고인의 49재가 끝난 직후인 2020년 1월 13일, 오빠 구호인 씨는 구하라의 집 2층 드레스룸에 두었던 금고가 온데간데없다는 사실을 확인했다. 범인은 고가품에는 손대지 않고 무게 31kg의 금고만을 가져갔다. 유족이 49재를 마치고 집을 비운 바로 그날, CCTV를 나뭇잎으로 가려가며 침입해 범행한 것으로 드러났다.

구호인 씨는 “어떻게 사람이 그럴 수 있나 싶었다. 그래도 고인의 집인데 훔쳐 간다는 거 자체가 용납이 안 됐다. 제가 발견했을 때는 한참 지난 상황이었다”고 분노를 드러냈다.

이후 SBS ‘그것이 알고싶다’ 제작진은 사건을 추적했고, AI 기반 색보정과 영상 분석 끝에 범인의 모습을 일부 복원했다. 분석 결과 범인은 키 170㎝ 후반, 20대 후반에서 30대 초반의 남성으로, 왼쪽 귀에 귀걸이를 착용하고 근시 교정용 안경을 쓴 얼굴형이 갸름하고 코가 도드라진 인물이었던 것으로 추정됐다. 정창길 전 형사도 “눈매가 약간 날카로우며, 턱이 길고 갸름한 편일 수 있다”고 설명을 보탰다.

다행히 구하라의 휴대전화들은 오빠가 모두 보관 중이었다. 고인은 생전에 가사도우미에게 “만일을 대비해 유서를 작성해뒀다”는 말을 남겼고, 이를 확인하기 위해 금고를 열어본 상태였다고 한다. 구호인 씨는 “금고 안의 내용물은 제가 정리하면서 중요한 건 다 뺐다. 범인은 빈 껍데기를 가져갔다고 봐도 무방하다. 금고 안에 6대의 휴대전화가 있었고 아이폰이 잠겨있어 아직까지 업체에 맡겨놓은 상태다. 언젠가 기술이 나오면 풀기 위해 믿고 맡길 수 있는 분에게 맡겨 기다리고 있다”고 전했다.

한편 구하라는 2008년 카라 멤버로 데뷔해 ‘미스터’, ‘프리티 걸’, ‘루팡’ 등 수많은 히트곡으로 사랑받았다. 특히 ‘미스터’는 독창적인 안무로 일본에서 센세이션을 일으키며 K-POP의 위상을 높였다.

비록 구하라는 떠났지만, 팬들과 멤버들은 여전히 그를 기억하고 있다. 카라는 데뷔 15주년 앨범 ‘MOVE AGAIN’ 뮤직비디오에서 구하라의 빈자리를 상징하는 연출을 넣었고, 2023년 7월에는 그의 미발매곡 ‘HELLO’가 공개돼 팬들을 또 한 번 울렸다.

또한 ‘구하라법’은 2023년 국회를 통과해 2026년부터 시행된다. 양육 의무를 저버린 부모가 자녀 사망 후 상속을 받을 수 없게 하는 내용으로, 구호인 씨가 청원을 올리며 추진된 법안이다. 이는 구하라 사망 후 양육에 기여하지 않았던 생모가 상속재산 절반을 요구한 사건으로 인해 마련되었다.

