[Sw포토]수비상 받은 NC 김형준

입력 : 2025-11-24 15:01:46

프로야구 NC 김형준이 24일 서울 송파구 잠실 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 '2025 신한 SOL뱅크 KBO 시상식'에서 수비상을 수상한 뒤 소감을 발표하고 있다.



김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]

