비주얼만? 실력도!…더씬드롬, K-밴드 계보 잇는다

신인 보이밴드 더씬드롬(THE SSYNDROME)의 전 멤버 정체가 공개됐다.

더씬드롬은 최근 공식 SNS 채널을 통해 27일 발매하는 프리 데뷔 싱글 ‘ALIVE(얼라이브)’의 티저 이미지를 순차적으로 오픈, 모든 멤버를 공개했다.

공개된 이미지 속 더씬드롬은 청량과 카리스마를 넘나드는 매력을 발산하며 눈길을 사로잡았다. 이들은 5인 5색 개성 넘치는 스타일링으로 강렬한 첫 인상을 남기며 ‘비주얼 밴드’ 면모를 과시, 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 모으고 있다.

이뿐만 아니라 더씬드롬은 각자 포지션의 악기와 함께한 모습으로 프로페셔널한 역량을 예고하기도 했다. SBS M ‘THE IDOL BAND : BOY’S BATTLE(더 아이돌 밴드 : 보이즈 배틀)’ 최종 2위에 올랐던 신세이를 비롯해 모든 멤버가 탄탄한 실력을 보유하고 있는 만큼, 이들의 연주가 어떤 음악으로 탄생했을지 궁금증이 높아지고 있다.

더씬드롬은 드림캐쳐컴퍼니에서 오랜 준비 끝에 호기롭게 선보이는 5인조 보이밴드다. 이들은 키보디스트 겸 보컬 석준호, 기타리스트 겸 보컬 양희교, 베이시스트 도민규, 드러머 정지영, 기타리스트 신세이로 구성, 저마다의 증후군을 풀어낸 음악을 통해 ‘퍼포먼스 밴드’로 도약한다는 각오다.

탄탄한 연주 실력과 매력적인 보컬의 조화로 남다른 시너지를 발휘할 것으로 기대를 모으고 있는 더씬드롬. 독보적인 세계관을 바탕으로 뜨거운 열정과 에너지를 전하며 유니크한 정체성을 각인시킬 이들의 프리 데뷔를 향해 이목이 쏠린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]