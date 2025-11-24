원어스 ‘H_OUR, US’, 유럽으로 향한다

일본 열도를 사로잡은 그룹 원어스가 다음달 유럽 투어에 나선다.

원어스는 지난 21일 오사카, 23일 요코하마에서 월드투어 '2025 ONEUS WORLD TOUR 'H_OUR, US''(이하 'H_OUR, US')를 개최하고, 팬들과 만났다.

'H_OUR, US'는 '우리가 함께하는 시간'을 주제로 펼쳐지는 월드투어다. 원어스는 앞서 미주 10개 도시를 시작으로 국내와 일본을 거쳐 오는 12월 유럽 7개 도시를 찾는다.

이날 원어스는 'X', 'BLACK MIRROR', 'IKUK', '반박불가 (No diggity)', '월하미인 (月下美人 : LUNA)', 'Same Scent', '발키리 (Valkyrie)' 등 대표곡을 집약한 세트리스트로 팬들과 뜨겁게 호흡하며 '4세대 대표 퍼포머' 이름값을 톡톡히 했다.

4인 4색 솔로 무대도 펼쳐졌다. 시온은 회차별 선곡에 변주를 준 가운데 '누구나 말하는 사랑은 아니야 (Camellia)'와 '나의 밤은 너로 차올라'로 각기 다른 매력을 선보였다. 이도 'Sun goes down', 환웅 'RADAR', 건희 'I Just Want Love' 등 각자의 개성과 매력이 진하게 묻어나는 솔로 퍼포먼스가 이어지며 멤버들은 한층 성장한 음악적 역량을 증명해 보였다.

일본에서 공연이 진행된 만큼 원어스는 'TIME MACHINE', '808', 'Dopamine' 등 일본 오리지널 곡 무대도 선사하며 남다른 팬 사랑을 과시했다. 원어스는 또한 사자보이즈의 'Soda Pop'과 'Your Idol'을 재해석한 커버 무대로 팬들을 열광케 했다.

일본 공연을 성공적으로 마친 원어스는 "투문(팬덤명)과 함께하는 시간을 통해 저희는 늘 무한한 에너지를 받는다. 팬분들이 원어스의 여정에 환히 빛을 밝혀주시듯, 저희 역시 빛나는 음악과 무대로 보답하겠다"라고 소감을 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

