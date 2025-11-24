이이경 억울함 풀리나…19금 루머 유포자 압수수색 착수

사진 = 배우 이이경이 영화 '히트맨2'(감독 최원섭) 제작보고회에서 포즈를 취하는 모습. 뉴시스 제공

배우 이이경을 겨냥해 악성 루머를 퍼뜨린 협박범에 대한 압수수색이 조만간 진행될 것으로 보인다.

24일 한 매체 보도에 따르면, 법원은 지난 21일 이이경의 명예를 훼손한 루머 유포자 A씨의 SNS 계정에 대한 압수수색 영장을 발부했다. 이를 바탕으로 경찰은 국내 포털 계정과 해외 SNS 플랫폼 X(구 트위터)에 등록된 A씨의 IP·로그 기록을 확보할 예정이다.

A씨는 지난달 네이버 블로그와 X를 통해 이이경과 나눈 사적 대화라며 모바일 메신저, SNS DM 형태의 내용을 공개했다. 메시지에는 외설적 표현과 성범죄를 연상시키는 발언이 포함돼 큰 파장을 일으켰다.

하지만 이이경 측은 즉각 ‘사실무근’이라며 법적 대응에 착수했고, 이후 A씨는 자신이 올린 게시물이 AI 조작이었다고 주장하며 글을 삭제했다. 사건은 일단락되는 듯했으나, A씨가 다시 “조작이 아니다”라는 취지의 글을 올렸다 지우는 일을 반복하면서 의혹은 오히려 확산됐다.

이에 이이경 측은 고소 절차가 진행 중임을 다시 한번 공식적으로 확인했다. 이이경 역시 지난 21일 본인 SNS에 장문의 글을 올리며 억울함을 토로했다. 그는 “실체도 모르는, 독일인이라고 주장하는 사람이 수 개월 전 회사에 협박 메일을 보냈다”고 밝혔다.

여기에 더해 그는 MBC ‘놀면 뭐하니?’로부터 자진 하차 권유를 받았고, 당시 면치기 논란에도 충분한 오해가 있었다고 해명했다. 또한 KBS 2TV 예능 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 역시 본인이 모르는 사이 하차 기사가 나왔다며 심경을 털어놨다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

