[SW포커스] 서막 오르는 K리그 승강 싸움, 치열한 싸움 예고

사진=한국프로축구연맹 제공

2025시즌의 마지막, 결국 피할 수 없는 운명 앞에 섰다. ‘강등, 잔류, 승격’ 이 세가지 갈림길에서 승강 전쟁이 펼쳐진다.

우선 K리그1은 오는 30일 파이널라운드를 끝으로 모든 일정을 마친다. 이 경기 결과에 따라 강등권 순위가 요동 칠 예정이다. K리그2는 지난 23일 최종라운드를 모두 마쳤다. 인천 유나이티드가 정상에 오르면서 자동 승격 타이틀을 거머쥐었다. 이제 승강 플레이오프(PO) 진출을 위한 혈투만 남겨두고 있다.

◆K리그1-다이렉트 강등을 피해라

K리그1 최하위 팀은 곧바로 K리그2로 강등된다. 24일 현재 최하위는 대구FC(승점 33·7승12무18패)다. 희망은 있다. 11위 제주SK FC(승점 36·9승9무19패)와 승점 3 차이다. 뒤집기도 가능하다. 제주가 울산HD와의 최종전에서 패하고, 대구가 FC안양을 상대로 승리하면 승점 동률이 된다. 다만 다득점에서 대구가 제주보다 6골 많다. 반대로 제주는 울산과 비기기만 해도 자동 강등은 피할 수 있다.

문제는 제주와 대구 모두 승리가 낙관적이지 않다는 점이다. 제주는 올 시즌 울산과의 상대전적에서 3패, 대구는 안양에 1무2패로 부진한 모습이다.

울산의 운명에도 시선이 쏠린다. 9위 울산(승점 44·11승11무15패)은 10위 수원FC(11승9무17패)에 살얼음 리드를 지키고 있다. 승점 2 차이다. 즉 울산이 제주전에서 패하고, 수원이 광주FC와의 최종전에서 승리하면 순위가 뒤바뀐다. 무승부도 위험하다. 울산이 무승부, 수원이 승리할 경우 승점 동률을 이룬다. 다득점에서는 수원이 크게 앞서 있다.

9위와 10위, 11위와 12위의 운명은 하늘과 땅 차이다. 9위는 K리그1 잔류를 의미하지만, 10위는 K리그2 PO 승자와 승강 PO를 치러야 한다. 11위는 K리그2 준우승 팀인 수원 삼성과 승강 PO의 기회가 한 번 더 남아있지만, 12위는 K리그2행 확정을 의미한다.

◆K리그2-실낱같은 승격의 기회를 잡아라

승격을 위한 기회를 얻는 것 자체가 전쟁이다. K리그2 4위 서울 이랜드FC와 5위 성남FC가 포문을 연다. 오는 27일 목동종합운동장에서 단판으로 벌어지는 준PO에서 격돌한다. 사령탑 대결에 시선이 쏠린다. 김도균 이랜드 감독은 2020년 수원FC 사령탑 시절 K리그2 PO를 통해 팀의 승격을 이끌었다. 전경준 성남 감독은 2021년 전남 드래곤즈 지휘봉을 잡고 K리그2 최초 FA컵(현 코리아컵) 우승을 지휘한 바 있다.

여기서 승리하는 팀은 3위 부천FC1995와 또 다시 단판 PO를 치른다. 승자는 K리그 10위팀과 홈 앤드 어웨이 방식의 승강 PO에서 승격권을 걸고 맞붙는다.

K리그2 2위 수원 삼성은 2년 만에 K리그1 복귀를 노린다. K리그1 11위 팀과 승강 PO에 나선다. 지난해 6위에 그쳤던 수원은 올 시즌 팀 득점 1위(76골)의 강력한 팀으로 변신했다. 일류첸코와 세라핌, 파울리뇨로 이어지는 삼각편대에 국내 득점 1위(12골) 김지현까지 틈이 보이지 않는다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

