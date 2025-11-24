‘놀뭐’ 면치기+하차권유 폭로 이이경, 심은경에 미리 문자 “많이 무례할 예정”

사진=유튜브 채널 '데프콘TV'

배우 이이경이 MBC ‘놀면 뭐하니?’ 면치기 장면 비하인드를 폭로한 가운데, 당시 배우 심은경에게 미리 양해를 구했었다고 밝힌 유튜브 영상이 재조명되고 있다.

약 4개월 전, 함께 ‘나는 SOLO’ 진행을 하고 있던 데프콘은 이이경과 송해나를 초대해 이이경의 면치기에 대해 언급했다.

이에 이이경은 “해명할 길이 없었는데 여기서 해명하면 되겠다”고 이야기하며 “일본에서 유재석과 4시간을 찍었는데 한 시간 분량을 뽑아야 했다. 사실 전날부터 심은경에게 카톡을 보냈다. 내가 많이 무례할 예정이라고. 그냥 솔직하게 표현해주면 되고 너무 못 참겠으면 알려달라고 했다”고 비화를 전했다.

미리 양해를 구할 정도로 신경을 썼다는 말에 데프콘은 “보통 만나서 녹화 들어가기 전에 오버할 생각이 있다고 하지 않나”라고 짚었고, 이이경은 “촬영 만나면 시작인데 어떻게 이야기를 하냐”고 밝혔다.

이어 이이경은 “더 화제성이 된 게 카메라 각도가 미쳤다. 면치기 하는데 은경 씨 얼굴이 반쯤 보이는데 진짜 경멸하는 거더라”고 이야기했다.

송해나도 “경악했다”고 인정했고, 데프콘은 “누가 라면을 먹는데 누가 이렇게 먹나”라고 따졌다. 이를 들은 이이경은 “이걸 행하는 난 어떻겠나. 마음이 어떻겠냐고”라고 심경을 표해 재조명 되고 있다.

데프콘은 “난 섭섭하다. 네가 그정도까지 신경을 써야하나. 제작진이 시키는 것도 아니고”라고 예리한 발언을 했고 이이경은 침을 삼켜 또 한 번 주목을 받았다. 네티즌은 “예리한 통찰력이다”, “진짜 데프콘은 다 알고 있었나” 등의 댓글을 남기며 재조명 중이다.

