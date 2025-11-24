[한강로 컷] 프로미스나인 백지헌,개성넘치는 화보 공개

프로미스나인 백지헌 화보 이미지. 자료=싱글즈 제공

프로미스나인의 백지헌이 행텐과 함께한 화보를 싱글즈 12월호를 통해 공개했다.

화보 속 백지헌은 글로시 블랙, 다크브라운, 라벤더 등 다양한 컬러의 포레스트 패딩을 스타일리시하게 소화하며, 가볍고 시크하면서도 따뜻한 겨울 무드를 완성했다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

