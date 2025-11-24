스포츠월드

[한강로 컷] 프로미스나인 백지헌,개성넘치는 화보 공개

입력 : 2025-11-24 14:12:10 수정 : 2025-11-24 14:12:09

프로미스나인 백지헌 화보 이미지. 자료=싱글즈 제공

 

프로미스나인의 백지헌이 행텐과 함께한 화보를 싱글즈 12월호를 통해 공개했다. 

 

 

프로미스나인 백지헌 화보 이미지. 자료=싱글즈 제공

 

화보 속 백지헌은 글로시 블랙, 다크브라운, 라벤더 등 다양한 컬러의 포레스트 패딩을 스타일리시하게 소화하며, 가볍고 시크하면서도 따뜻한 겨울 무드를 완성했다.

 

 

프로미스나인 백지헌 화보 이미지. 자료=싱글즈 제공


김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]

