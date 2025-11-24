화홍병원, 2026년 달력 그림 공모전 시상식 개최

사진=화홍병원

수원에 있는 화홍병원(병원장 이세호)이 지난 21일 ‘2026년 달력 그림 공모전’ 시상식을 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 공모전에는 병원 환아와 지역 아동을 포함해 총 110명이 참여해 높은 관심을 보였다. 심사 결과 대상 1명, 최우수상 2명, 우수상 11명 등 총 14명의 수상작이 2026년 화홍병원 달력에 실리게 됐다. 이와 함께 장려상 36명도 선정됐다.

대상을 받은 이가은(13세) 학생의 ‘병오,봄’은 2026년 붉은 말의 해를 상징적으로 표현하고 호매실의 상징인 화홍병원과 함께 수원 지역의 특징인 화성, 매화, 플라잉 수원을 조화롭게 담아내 높은 평가를 받았다. 이 작품은 2026년 화홍병원 달력의 표지 디자인으로 선정됐다.

화홍병원은 아이들의 예술적 재능을 발굴하고 격려하는 동시에 아이들의 순수하고 밝은 그림을 통해 병원을 찾는 환자와 보호자에게 위로와 희망의 메시지를 전하고자 이번 공모전을 기획했다.

이세호 병원장은 “아이들의 그림 속에 담긴 순수한 시선과 긍정적인 에너지가 일 년 내내 환자분들과 보호자분들께 작은 위안이 되길 바란다”며 “병원이 단순히 치료의 공간을 넘어 지역사회와 함께 희망을 나누고 소통하는 곳이 되고자 한다”고 밝혔다.

한편, 2026년 화홍병원 달력은 제작되어 현재 병원 내에서 배포되고 있다고 병원 측은 전했다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]