[★건강주의보] 시대가 바뀌며 낳은 ‘소통 과부하’, 24시간 스트레스의 삶

디지털 소통이 일상이 된 시대 변화 속에서 연예계는 새로운 부작용에 직면했다. 과거와 달리 24시간 끊임없이 소통해야 하는 압박에 시달리는 스타는 정신적 피로와 사생활 침해에 쉼 없이 시달린다.



과거 연예계는 방송·팬미팅·공식 일정 등 정해진 창구에서만 소통이 이뤄졌다. 그러나 SNS와 팬덤 플랫폼 등 디지털 환경이 발전하면서 소통이 즉각적이고 지속적으로 요구되는 환경으로 변화했다. 연예계 경쟁이 치열해지면서 소통 자체가 팬 관리의 핵심 수단으로 자리 잡았기 때문이다.

SNS와 팬덤 플랫폼의 등장은 연예인의 생활을 극적으로 바꿔 놓았다. 스타 입장에서는 예전만 해도 방송·촬영·행사 등 공식 일정이 끝나면 비교적 자유 시간이 있었지만 지금은 SNS 콘텐츠 촬영, 플랫폼 메시지 응답 등 다양한 온라인 소통 업무까지 수행해야 한다. SNS는 꾸준한 게시물 업데이트, 댓글 관리, 메시지 확인 등을 요구하고 유료 구독제인 팬덤 플랫폼은 촘촘한 소통이 기본 서비스처럼 여겨진다. 빠른 온라인 소통으로 대중의 관심을 유지할 수 있다는 장점이 있지만 일과 사생활의 경계가 완전히 흐려진 채 잠깐의 공백도 허락되지 않는 바쁜 일상에 놓이게 된 셈이다.

특히 잠시만 소통에 소홀해도 팬 이탈이나 관심 감소로 이어질 수 있다는 부담을 안게 된다. 특히 팬덤 플랫폼 메시지의 경우 유료 서비스라는 특성상 조금이라도 뜸해지면 비판 여론이 거세다. 아이돌은 해외 일정이 잦고 배우 또한 드라마·영화 촬영에 수개월이 소요되지만 그 와중에도 하루 24시간 팬들과 계속 연결돼 있어야 한다.

실제로 여러 아이돌과 배우가 출석 주기가 너무 길다는 이유로 ‘소통 부족’이라는 비판을 꾸준히 받는다. 최근 배우 A씨는 드라마 촬영과 홍보 일정 등으로 바쁜 스케줄을 소화하는 와중에 플랫폼 출석 주기가 한 달을 넘겨 비판받았다. 과거에는 아이돌 B씨가 열애를 인정한 이후 메시지 소통이 한 달에 고작 한두 번에 불과하다며 “연애할 시간은 있지 않냐”는 비난을 들어야 했다.



업계에서는 “일정이 빠듯하긴 하지만 팬들과의 소통은 필수적이라 어쩔 수 없는 부분”이라는 반응이다. 다만 연예인의 과도한 정신적·신체적 부담을 줄이기 위해 휴식과 개인 시간을 보장하는 스케줄 조정이 필요하다는 목소리가 나온다.

팬덤 역시 ‘항상 응답’이라는 관행에서 벗어나 스타와 적절한 거리를 유지하며 건강한 소통 문화를 만들어야 한다. 유료 메시지는 결국 다양한 팬 소통의 일부일 뿐이다. 실제로 한 달 이상 소통이 이뤄지지 않으면 구독료가 환불되는 만큼 지속적인 소통을 강요하는 건 스타에게 오히려 무거운 짐을 안기는 셈이라는 인식 개선이 필요하다.



