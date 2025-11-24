송성문, 은퇴선수들이 뽑은 올해 최고의 선수 영예… 최고 신인은 안현민

사진=뉴시스

한국프로야구은퇴선수협회는 24일 “은퇴 선수들이 직접 뽑은 2025 최고의 선수상 수상자로 내야수 송성문(키움), 최고의 신인상 수상자로 외야수 안현민(KT)을 선정했다”고 밝혔다.

한은회는 지난 2013년 설립 이후 KPBAA 야구캠프, 티볼대회, 야구 교실 등 다양한 프로그램을 진행하면서 한국야구의 저변확대와 발전을 위해 꾸준히 힘써왔다. 매년 연말에는 은퇴선수가 직접 선정하는 당해 최고의 현역 선수와 아마 선수를 위한 시상식을 개최하고 있다.

올해 역시 한국야구의 미래인 아마추어 선수들에게 장학금을 전달할 예정이며, 현재 초등학교 및 리틀야구단에서 야구 선수로 활약하고 있는 학생들에게 장학금을 지원해 훌륭한 선수로 성장할 수 있도록 돕겠다는 설명이다.

2025년 최고의 선수상 수상자로 선정된 송성문은 정규리그 144경기 전 경기 출장과 함께 꾸준한 경기력으로 팀을 이끌어 은퇴 선수들의 표심을 얻었다. 최고의 신인상 수상자인 안현민은 신인답지 않은 활약을 펼쳐 선배들의 마음을 사로잡았다.

한편 이번 시상은 내달 5일 정오 호텔 리베라 청담 베르사이유 홀에서 ‘2025 한국프로야구 은퇴선수의 날’을 통해 진행된다. 이번 행사는 대원미디어㈜, 연세본사랑병원, 한양대학교 기술지주회사, 모두의 예체능이 후원 및 협찬으로 참여한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

