국립스포츠박물관 스타 기증 릴레이…한계에 맞선 도전, 이해곤

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)은 국립스포츠박물관에서 추진 중인 ‘스포츠 스타 기증 릴레이’의 11월 주자로 대한민국 패럴림픽 탁구의 영웅 이해곤이 참여했다고 밝혔다.

이해곤은 대한민국 최초의 패럴림픽 탁구 다관왕이자, 한국 장애인 탁구를 세계 정상으로 이끈 인물이다. 1988년 서울 패럴림픽부터 2008년 베이징 패럴림픽까지 6회 연속 참가한 패럴림픽 최다 출전 선수로, 패럴림픽에서만 금메달 7개, 은메달 1개, 동메달 4개 총 12개의 메달을 획득했다.

그는 군 복무 중 사고로 하반신 마비를 겪었으나, 불굴의 의지로 꾸준한 연습과 훈련을 이어갔다. 압박붕대로 라켓을 손에 고정한 채 출전해 특유의 투혼과 도전 정신으로 국민들에게 깊은 감동을 안겨줬다. 세계 정상급 휠체어 탁구 국가대표로 활약한 이해곤 선수는 한국인 최초로 국제탁구연맹(ITTF) 명예의 전당에 이름을 올린 상징적인 인물이다.

이번 ‘스포츠 스타 기증 릴레이’에서 이해곤 선수는 총 107점의 소장품을 기증했다. 주요 기증품으로는 첫 패럴림픽 무대였던 1988년 서울 패럴림픽 남자 1A 단식 금메달, 남자 1A 단체전 금메달, 국제탁구연맹 명예의 전당 상패 등이 있다.

이해곤은 “한계를 넘어 도전해 온 제 여정의 흔적을 국립스포츠박물관에 남길 수 있게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”라며, “이번 유물 기증이 장애를 가진 청소년과 선수들이 자신의 가능성을 믿고 용기 있게 꿈과 목표를 향해 나아갈 수 있는 작은 힘이 되길 바란다”고 소감을 전했다.

한편, 이해곤을 비롯해 장미란(역도), 최민정(쇼트트랙), 김임연(패럴림픽 사격), 박태환(수영), 양정모(레슬링), 안바울(유도) 선수가 참여한 ‘스포츠 스타 기증 릴레이’는 내년 하반기 개관을 앞둔 국립스포츠박물관을 국민에게 알리기 위해 진행되고 있으며, 자세한 내용은 국립스포츠박물관 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

