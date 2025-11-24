[★건강주의보] 이홍기 종기 고백, 실제 건강보험 제도 바꿨다…환자 부담 ‘다운’

“지금 걷고 있는 터널의 끝에 빛이 있는 것처럼 희망이 있을 거예요. 포기하지 마세요.”

진짜 ‘선한 영향력’이란 이런 것이다. 가수 이홍기의 용기 있는 투병 고백이 사회를 바꾸고 있다. 20년간 앓아온 화농성 한선염을 공개적으로 밝힌 그의 결단이 치료제 건강보험 적용이라는 실질적 변화로 이어진 것이다. 대외적 이미지가 중요한 연예인이 ‘화농성 한선염의 얼굴’이 되길 자처한 용기가 수많은 환자들에게 희망을 선물했다.

화농성 한선염은 엉덩이·사타구니·겨드랑이 등 피부가 접히는 부위에 통증을 동반한 염증성 결절과 악취가 나는 농양·누관이 반복적으로 나타나는 만성 염증성 피부질환이다. 종기가 터지면서 벌어진 피부가 잘 아물지 않아 만성 궤양이 생기고 영구적인 흉터를 남긴다. 극단적인 경우 걷기조차 어려워지며, 종기가 갑자기 터져 고름이 새어나오는 돌발 변수로 환자들의 사회생활에 큰 지장을 준다.

국내 환자는 1만여 명에 불과하다. 질환 인지도가 낮고 수치심 때문에 진단조차 받지 못한 채 방치되기 쉽다. 여드름이나 모낭 감염으로 오진될 때도 많다. 부정적인 사회적 인식 탓에 병원 방문을 꺼려하는 환자가 많아 치료가 제대로 이뤄지지 못하는 악순환이 이어졌다.

이홍기는 중학교 때부터 증상이 시작됐다. “학교 의자에 엉덩이를 반만 걸치고 앉았다”고 고백할 만큼 일상이 고통스러웠다. 20년간 8번의 수술을 받았고, 학창 시절엔 수업 중 종기가 터져 교복이 젖어 조퇴한 적도 있다.

“부피가 커지면 말로 설명이 안 되는 고통이 온다. 곪아서 피가 철철 나고 고름이 철철 났다. 여벌 팬티를 들고 다닐 정도로 심각했다”는 고백은 질환의 고통을 여실히 보여준다. 좋아하던 대중목욕탕도 갈 수 없었다. 흉터 때문에 엉덩이가 콤플렉스였다.

방송 중에도 증상이 악화되곤 했다. “심해지면 방송하다 나오거나 콘서트가 취소됐다. 걷지도 못하고 노래도 할 수 없었다. 비행기도 탈 수 없고 열도 많이 났다”며 연예인으로서의 어려움도 털어놨다.

이홍기가 처음 화농성 한선염을 공개한 건 쉬운 결정이 아니었다. “어렸을 때 주변에서 종기라고 했다. 안 씻어서 나는 병이라는 이미지가 있어서 수치스럽고 창피해 말을 못 했다”고 회상했다.

2023년 한 제약회사가 운영하는 유튜브 채널 화농성 한선염에 빛을 비추다를 통해 공개된 캠페인 영상은 폭발적인 반응을 얻었다. 공개 한 달여 만에 누적 조회수 100만 회를 돌파했고, 이홍기의 개인 SNS까지 합치면 150만 회를 넘어섰다. 그의 유튜브 채널명도 홍기종기다.

이홍기의 고백이 가져온 가장 큰 변화는 치료제의 건강보험 적용이다. 2015년 허가된 휴미라에 이어 8년 만에 등장한 신약 코센틱스는 작용기전이 달라 기존 치료에 반응하지 않던 환자들에게 새로운 옵션을 제공했다. 그동안 신약은 비급여로만 처방 가능해 환자들이 연 1500만 원의 약값을 전액 부담해야 했다.

이제 화농성 한선염 진단 1년 이상 경과했거나 2곳 이상 부위에 병변이 있으면서 농양, 염증성 결절이 3개 이상인 경우, 3개월 넘는 항생제 치료에도 효과가 미흡하거나 부작용이 있는 경우 보험가로 처방받을 수 있게 됐다. 환자들의 치료비 부담이 대폭 줄어든 것이다. 그야말로 선한 영향력이다.

이홍기는 비슷한 증상으로 고통받는 이들에게 “비슷한 증상이 있다면 꼭 제대로 진단과 치료를 받았으면 좋겠다. 아무리 힘든 상황이라도 지금 걷고 있는 터널의 끝에 빛이 있는 것처럼 희망이 있을 것이다. 포기하지 말라”고 당부했다.

한 연예인의 용기가 사회적 인식을 바꾸고, 치료제 건보 적용이라는 제도적 변화까지 이끌어낸 사례다. 이홍기의 고백은 20년 투병기를 넘어 수많은 환자들에게 실질적 희망을 전하는 사회적 메시지가 됐다.

