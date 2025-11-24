[★건강주의보] 무리한 스케줄에 응급실行+수술…아이돌은 무대 위 실신도

연예계 곳곳에서 건강 악화 소식이 들려오면서 대중의 우려가 커지고 있다. 바쁜 일정과 극심한 압박감에 시달리는 업계 특성상 중년 연예인은 물론이고 어린 아이돌까지 예외 없이 신체적·정신적 건강 위기에 직면한 모습이다. 사진은 마비성 장폐색으로 응급실에 실려간 뒤 병원에서 인증 사진을 찍은 방송인 김영철.

연예계에 건강 적신호가 켜졌다. 화려한 무대와 카메라 앞의 밝은 미소 뒤에서는 무리한 스케줄과 과도한 스트레스가 건강을 위협하며 중년 방송인부터 톱스타, 아이돌까지 예외 없이 고통받는 현실이 드러나고 있다.

◆바쁜 스케줄+불규칙한 식생활…잇따라 응급실

‘아는형님’(JTBC) 등 다양한 예능과 더불어 9년째 라디오 아침 방송 DJ로 활약하고 있는 방송인 김영철은 지난 7월 식사를 한 뒤 30분쯤 지나 심한 복통이 시작됐다. 약국에서 복통약을 먹었지만 차도가 없었던 김영철은 결국 응급실에 실려 갔고 장의 운동이 멈추면서 장 내부에 가스와 내용물이 쌓여 심한 복통과 장 폐쇄 증세를 유발하는 마비성 장폐색 진단을 받았다.

평소 무리한 스케줄과 불규칙한 식습관, 특히 자극적인 음식을 과도하게 섭취한 점이 증상 악화에 영향을 미친 것으로 알려졌다. 이로 인해 예정됐던 라디오 방송 진행도 중단하는 등 한동안 병원에 입원해 치료에 집중할 수밖에 없었다. 투병 이후 김영철은 “원래 몸무게가 80~81㎏이었는데 지금은 76~77㎏이다. 체중이 잘 늘지 않는다”며 수척해진 근황을 공개해 안타까움을 샀다.

지난 9월에는 “요즘엔 귀가 덜거덕거린다”며 새로운 증상을 털어놨고, 이석증도 이명도 아닌 이관개방증 진단을 받았다고 설명했다. 귀가 먹먹하고 자신의 목소리가 울려서 들리는 증상을 유발하는 질병이다. 김영철은 “귀가 덜거덕 할 때 10초 동안 몸과 고개를 앞으로 기울이고 있으면 괜찮아진다”며 “원래 몸무게인 81㎏으로 오르면 무조건 돌아온다고 한다”고 토로했다.

배우 고현정은 지난해 말 건강 악화로 드라마 촬영을 잠정 중단했으며 제작발표회 일정도 당일 응급실에 실려 가는 바람에 갑작스럽게 불참했다. 무리한 스케줄과 체력 부담 속에서 절대적 안정과 회복이 필요하다는 의료진의 소견을 받은 것으로 알려졌다. 이후 그는 “큰 수술을 무사히 마쳤다”며 상태를 직접 알렸지만 부쩍 수척해진 모습에 건강 이상설과 더불어 심지어 사망설까지 떠돌았다.

“(사망) 직전 비슷하게 갔었다. 진짜 위급했었다”고 당시 상황을 전한 바 있는 고현정은 5년 전에 쓰러진 이후로 술도 입에 대지 않는다고 고백하기도 했다. 아직 완치 단계는 아니지만 약을 점차 줄여가며 병원과 본인 모두 치료에 집중해 회복하겠다는 의지를 다지고 있는 것으로 전해졌다.

◆어린 아이돌 스타도 건강 적신호

건강주의보는 중년 연예인에게만 국한된 문제가 아니다. 어린 나이의 아이돌 역시 월드투어, 촘촘한 컴백 일정, 온라인·오프라인 팬 활동 등 쉴 틈 없는 스케줄 속에서 심각한 피로와 스트레스에 내몰리고 있다.

가수 현아는 지난 9일 워터밤 2025 마카오 무대에 올라 노래를 부르던 중 정신을 잃고 그대로 쓰러졌다. 현아는 자신의 SNS에 “정말 미안하다. 좋은 모습 보여주고 싶었는데 프로답지 못했던 것만 같고 사실은 아무 기억이 안 난다”며 “앞으로 체력도 더 키워보고 꾸준히 열심히 하겠다”고 글을 남겨 안타까움을 불렀다.

현아는 오랜 기간 미주신경성 실신을 앓았다. 심한 스트레스나 정신적·신체적 긴장 등으로 인해 뇌로 가는 혈류량이 일시적으로 감소하면서 의식을 잃는 증상이다. 지난 9월 첫 솔로 정규 앨범을 발표하고 활발히 활동 중이던 걸그룹 트와이스 채영도 최근 미주신경성 실신 진단을 받고 향후 활동을 잠시 중단하겠다고 밝힌 바 있다.

이 외에도 더보이즈 케빈, NCT 위시 리쿠, 아이들 소연, 에스파 닝닝, 르세라핌 홍은채 등이 지난해부터 건강상 문제로 활동을 중단했다. 지난해 월드투어를 비롯해 해외 일정이 잦았던 에스파 윈터는 기흉 수술을 받은 사실이 뒤늦게 알려지기도 했다. 키 크고 마른 체형에 자주 발견되는 기흉은 공기주머니에 해당하는 폐에 구멍이 생겨 공기가 새고 이에 따라 흉막강 내에 공기나 가스가 고이는 질환이다. 재발률이 높아 충분한 휴식을 취해야 하지만 워낙 바쁜 일정을 소화하는 탓에 팬들의 걱정이 컸다.

반복되는 무대와 격렬한 퍼포먼스, 몸을 아끼지 않는 콘텐츠 촬영 등으로 신체에 무리가 가는 경우도 흔하다. 2023년 세븐틴 에스쿱스는 콘텐츠 촬영 도중 왼쪽 무릎 부상을 당했다. 좌측 슬관절 전방십자인대 파열로 수술을 받아 컴백 활동에 불참했으며 군 면제 판정까지 받았다. 같은 멤버 정한도 왼쪽 발목에 부상을 입은 상태로 투어 스케줄을 소화하다가 통증이 심해져 수술을 받은 바 있다. 또한 지난해 연습 도중 발등에 통증을 느낀 뉴진스 혜인은 미세 골절이 발견돼 한동안 스케줄을 중단했다.

