[★건강주의보] 박미선→김수용의 고백…'대중 경각심' 높였다

사진 설명= 방송인 박미선이 유퀴즈 온 더 블록(tvN)에 출연해 건강검진의 중요성에 대해 언급했다. 박미선은 지난해 종합건강검진을 통해 유방암을 조기 발견했다며 “조기 검진을 통해 발견하면 완치율이 높다”고 강조했다.

# 최근 예능 프로그램 유퀴즈 온 더 블록(tvN)에 출연한 박미선은 종합건강검진 덕분에 유방암을 발견할 수 있었음을 밝혔다. “지난해 종합건강검진에서 (유방암이) 발견됐다. 수술했는데 임파선(림프절)에 전이가 됐더라. 전이가 되면 무조건 항암을 해야 한다”며 매주 총 12회에 걸쳐 항암치료, 16번의 방사선 치료를 받았고 현재 약물 치료 중임을 전했다.

힘겨웠던 암투병기에 대해서는 “살려고 하는 치료인데 죽을 거 같더라. 항암을 하니 목소리가 안 나오고, 말초 신경이 마비되면서 손발 끝의 감각이 사라졌다. 온몸에 두드러기가 오르고 살이 너덜너덜해질 정도로 헤르페스(수포)가 올라오기도 했다”라고 설명했다. 그러면서 “오늘 나온 것도 많은 분이 힘을 얻었으면 해서다. 유방암은 조기 검진을 통해 발견하면 완치율이 높다”고 정기적인 건강검진의 중요성에 대해 강조했다.

방송인 박미선이 유방암 투병 사실을 공개하고, 김수용은 촬영 중 쓰러져 심폐소생술 끝에 의식을 되찾았다는 사실을 전하는 등 연예계에서 건강 적신호가 잇따르고 있다. 대중이 친밀감을 느끼는 유명인의 투병 고백은 대중의 ‘건강 경각심’을 빠르게 높인다. 과거 고 이주일이 폐암 투병 후 금연 캠페인을 벌이며 사회적 금연 인식을 바꿔놓았듯, 최근 연예인들의 용기 있는 투병 고백은 건강검진에 대한 관심을 실질적 행동으로 변화시키고 있다.

◆3년 연속 상승하는 검진 수검률

국민건강보험공단이 발간한 2023 건강검진 통계연보에 따르면, 2023년 일반건강검진 수검률은 75.9%로 전년 대비 0.5%포인트 증가했다. 코로나19 팬데믹으로 위축됐던 건강검진은 2022년 75.4%(전년 대비 1.2%p 증가), 2023년 75.9%로 3년 연속 상승세를 보이고 있다. 특히 암검진 수검률은 59.8%로 전년 대비 1.6%포인트 증가하며 국민들의 건강 관심도가 높아지고 있음을 보여준다.

연령별로는 50대 394만5300명(22.6%), 40대 369만9375명(21.2%), 60대 322만6101명(18.5%) 순으로 중장년층이 검진의 주 대상이다. 이는 바로 박미선·김수용과 같은 연령대로 중년 연예들의 건강 이슈가 동세대에게 직접적인 경각심을 불러일으키는 것으로 분석된다.

건강보험공단 관계자는 “최근 유명인의 심혈관·뇌혈관 질환 경험 공개 이후, 같은 연령대를 중심으로 정밀검진 상담이 눈에 띄게 늘었다”고 설명했다.

◆적절한 경각심이 나를 살린다…조기 발견은 치료 성공률

연예인의 건강 고백이 일시적 이슈에 그치지 않는 이유는 시민의 실제 위험 증가와 맞물리기 때문이다. 질병관리청이 발표한 2023 국가건강통계에 따르면 심근경색·협심증 등 허혈성 심장질환은 40대 후반부터 급증하며, 50대 발병 비율은 40대의 약 2배에 달한다. 뇌혈관 질환 또한 40~60대에서 최근 5년간 연평균 6.2% 증가했다.

의료계는 이러한 질환들이 조기에 발견될 경우 높은 치료 성공률을 보인다고 강조한다. 국립암센터 통계에 따르면 조기 1기 유방암의 5년 생존율은 98%에 달한다. 3기 이후로 진행될 경우 70% 수준으로 낮아지지만, 치료 기술 발전으로 10년 이상 장기 생존 환자도 꾸준히 증가하고 있다.

한국유방암학회는 “우리나라의 유방암 발생률은 높지만 사망률은 낮은 편”이라며 “능동적인 건강검진으로 조기 진단 비율이 높고, 유방암 특성에 맞는 표준화된 치료를 적극 적용한 결과”라고 평가했다.

심근경색 역시 마찬가지다. 김수용의 경우 현장에 있던 동료들의 신속한 응급조치와 구급대의 심폐소생술로 생명을 건졌다. 의료진은 “심근경색은 빠른 진단과 적절한 치료를 받지 못하면 사망에 이를 수 있지만, 골든타임 내 처치 시 생존율이 크게 높아진다”고 설명한다.

◆다음 박미선·김수용은 누구나 될 수 있다

연예인의 솔직한 고백은 대중의 건강 행동 변화로 이어진다. 실제로 유명인의 질병 공개 이후 관련 검색량이 급증하는 현상이 반복적으로 관찰된다. 포털사이트에서 유방암, 심근경색 전조증상 등의 검색량이 눈에 띄게 증가하며, 이는 곧 병원 예약 증가로 연결된다. 한 사람의 고백이 수천 명의 삶을 바꾸는 힘. 그것이 바로 지금 우리가 목격하고 있는 ‘건강 연대’의 모습이다.

최정아 기자

