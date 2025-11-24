[담담한 만남] 국민배우부터 대마초 파문까지…환갑 앞둔 신인 작가 박중훈의 고백

사진설명= 배우 박중훈이 데뷔 40년을 돌아본 첫 책을 출간했다. 대관령 집에서 홀로 집필하며 성공과 실패, 대마초 사건, 가족 이야기 등 인생의 빛과 그림자를 솔직하게 담았다. 인생의 동반자 안성기의 건강 악화에 대한 안타까움도 전했다. 제공 =이츠북스 사유와공감

신인스타, 청춘스타, 민중배우, 코믹배우, 국민배우까지 시대가 붙여준 이름들은 많았지만 정작 본인은 스스로를 잘 알고 있었을까. 배우 박중훈(59)이 인생의 첫 책 ‘후회하지마’를 출간했다. 1986년 첫 영화 시사회의 설렘부터 2025년 환갑을 앞둔 지금까지 40년의 시간을 오롯이 자신만의 언어로 기록했다.

용비어천가식의 화려한 성공담이 아니다. 1500자 칼럼을 쓰기 위해 일주일을 고민했던 30대, 치열했던 제작 현장, 대마초 사건으로 수감되었던 과거 등 박중훈의 기록은 환갑을 바라보는 인간의 진솔한 고백이다.

◆작가 데뷔…차인표 권유로 집필

박중훈은 스크린 안에서 다른 이의 삶을 살아온 사람이다. 자신의 삶을 꺼내놓는 것은 또 다른 용기가 필요했다. 박중훈은 24일 “글을 쓰는 직업을 가진 분들에겐 쑥스럽다. 저의 처음이자 마지막 책 같다”라고 말문을 열었다.

글을 쓰기로 결심한 건 동료 배우이자 작가 차인표의 권유 때문이다. 같은 스포츠클럽에서 운동하던 어느 날, 저녁 식사 자리에서 차인표가 “책 한번 쓰면 어떻겠어요?”라고 물었다. 그 뒤로 많은 생각을 했고 망설인 끝에 펜을 들었다. 영화는 수백 또는 수천억원의 자본이 움직이지만, 출판은 상대적으로 부담이 적었다. 마음을 굳히자 대관령에 있는 집으로 들어갔다. 손에 산이 잡힐 듯 가깝고, 무서울 정도로 조용한 곳이다. 밤이면 귀뚜라미 소리마저 거슬려 귀마개를 꽂고 흘러간 40년을 돌아봤다.

연기는 감독의 연출, 편집의 도움을 받을 수 있지만 펜과 종이로 쓴 이야기는 숨을 곳이 없다. 10만 자가 안 되는 분량이지만 그에겐 방대한 양이었다. 어떤 이야기를 쓸지 고민하는 시간도 나를 돌아보는 과정이 됐다.

박중훈은 “목소리가 큰 편이라 자신감 있는 사람처럼 보였겠지만 실제 저는 자존감이 낮고 자신감이 없었다. 자책도 많이 했다”며 “그런데 에세이를 쓰다 보니 ‘내가 이때 이렇게 살았구나’, ‘열심히 살았구나’ 싶어 장하다는 생각이 들더라. 글을 쓴다는 건 굉장히 힘든 일이다. 하지만 쓴 다음엔 나에게 선물 같은 시간이 됐다”고 웃었다.

◆후회하지마…제목 속 의미

책의 제목은 ‘후회하지마’다. 20대 청년 박중훈이 호기롭게 외치던 말이다. 세 형제의 막내로 자라며 아버지에게서 “사나이는, 남자는” 같은 말을 많이 들었다. 후회는 지나간 잘못을 가슴만 때리며 비굴하게 머무는 것이라 여겼다. 하지만 60세를 앞둔 지금은 다르다. “지금 생각하니 너무너무 후회되는 일이 많다”라는 말했다. 살면서 후회되는 일을 돌아보며 글을 썼지만 책 제목은 역설적으로 달았다.

인생에서 가장 후회되는 일은 감정의 수위 조절이다. 박중훈은 “20대엔 피가 펄펄 끓어 거칠었다. 시비가 생기면 참지 못하고 일일이 응징하고 다녔다”라며 “10중 3만 표현해도 충분한데 청춘의 저는 3000을 쏟아냈다. 화가 났을 때의 표현이 너무 세 정작 논리와 당위성은 실종되고 태도만 남게 되더라”며 고백했다. 글을 쓰며 본인과 달랐던 안성기와 장동건을 떠올렸다. 박중훈은 “안성기 선배는 온화한 미소를 가진 분이고, 장동건은 아주 젠틀하고 상대를 배려하는 마음이 큰 사람이다. 두 사람 다 감정을 드러내도 받아들이는 사람이 납득하게 하는 마법사들”이라고 말했다.

가족과의 시간도 후회로 남았다. 1996년생 아들이 세 살 무렵 자신을 보며 일본어로 “아빠 우리 집에 또 놀러 오세요”라고 말했던 일이 뇌리에 새겨졌다. 재일교포인 아내를 만나 한국에 터를 잡았지만 아이는 엄마와 시간을 보내며 일본어를 먼저 배웠다. 3∼4세까지 아들의 말을 아내가 통역을 해줬다. 박중훈은 “촬영이 6개월씩 이어지다 보니 시간이 비면 가족보다 친구들과 어울렸다. 나이가 들고나니 그때 가족과 함께하는 시간을 더 자주 가질 걸이란 생각을 종종 하게 됐다”라고 털어놓았다.

책에는 대마초 사건도 담았다. 1990년대 당시 큰 파문을 일으켰던 사건이다. 박중훈은 “커리어만 쓰면 믿음이 안 갈 것 같았다. 낱낱이 꺼낼 필요는 없지만, 이 사건에 대해 소회를 밝히는 것이 책에 대한 믿음을 줄 수 있겠다 싶었다”라며 “시멘트가 콘크리트가 되려면 자갈과 모래가 섞여야 한다. 실수를 이겨내고 스스로 어떻게 받아들이는가, 그게 콘크리트가 되는 과정이라고 봤다”라고 말했다.

물론 후회하지 않는 일도 있다. 2001년 할리우드 영화인 찰리의 진실을 촬영했다. 당시 한국 배우의 미국 영화 출연은 큰 사건이었다. 박중훈은 “할리우드에서 신예로 핫했던 시기다. 에이전시와의 계약 내용이 아쉽긴 하지만 최선을 다한 고민이었기 때문에 후회는 없다. 제 능력 안에서 최선을 다했다면 후회로 남지 않는다”라고 말했다.

◆평생의 파트너, 안성기

배우 인생에서 안성기는 빼놓을 수 없는 이름이다. 칠수와 만수(1988)로 만나 투캅스(1993), 인정사정 볼 것 없다(1999), 라디오스타(2006)까지 네 편의 영화를 함께했다. 둘에게 모두 대표작이 된 작품들이다.

안성기를 떠올리면 웃음이 난다. 박중훈은 “행복하다고 다 웃는 건 아니지만 웃을 때는 반드시 행복할 때 아닌가. 행복은 농도보다 빈도라고 하는데, 안성기 선배를 떠올리면 자연히 웃게 된다”라고 남다른 애정을 보였다.

현재 안성기는 건강이 좋지 않다. 박중훈은 “숨긴다고 숨겨지는 게 아니니 말씀드리자면, 건강이 상당히 안 좋으시다. 얼굴을 본 지 1년이 넘었고 개인적으로 통화할 수 있는 상황도 아니다”라며 “가족들에게 근황을 여쭙는 것이 전부다. 말은 덤덤히 하지만 굉장히 슬프다. 40년 동안 네 편을 함께한 스승이자 친구, 아버지 같은 분”이라고 말했다.

첫 책을 발간했지만 안성기가 알 수 있는 상황이 아니라는 사실이 더욱 슬프다. 40년을 함께 걸어온 인생의 동반자에게 보여주고 싶었던 결과물을 함께 나눌 수 없는 상황이다.

◆배우로 재도전하는 인생 후반

30년을 배우, 10년을 감독으로 살았다. 현재 박중훈은 배우로 돌아가고 싶은 마음이 크다. 감독을 할 때는 연기를 완전히 끊었다. 그게 예의인 줄 알았다. 박중훈은 “생각해보면 병행하며 내공을 쌓을 수도 있었을 텐데, 10년 정도 연기를 안 하다 보니 굉장히 하고 싶다”라며 “환갑이 되는 배우로서 이제 삶에 대해 무겁지 않으면서 깊이감 있게 표현할 수 있지 않을까”라고 웃었다.

인터뷰를 마치며 박중훈은 “원이 없고 한이 없다. 10대 때 말 안 듣던 말썽꾸러기가 환갑이 돼 내 이야기를 쓸 수 있고, 사람들의 사랑을 받고 있으니 말이다. 무릎 꿇어 세상에 천 번씩 절을 해도 시원찮은 삶이다”라고 인생을 돌아봤다. 그러면서 “저와 시간을 보낸 중장년에겐 삶을 돌아보고 기억을 공유하는 책이 될 것 같다. 개인적으론 MZ라 불리는 젊은 세대에게 많이 읽혔으면 한다. 박중훈이란 사람의 성공과 실패를 통해 위로와 용기가 되길 바란다”고 말했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

