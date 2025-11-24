라이즈(RIIZE), 명성보다 중요한 건…'페임'

'라이징' 그룹 '라이즈(RIIZE)'가 24일 오후 6시 새 싱글 '페임(Fame)'을 발매한다.

'페임'은 라이즈가 처음 도전한 레이지(Rage) 스타일의 힙합이다. '이모셔널 팝 아티스트'로서 라이즈의 이상향을 표현했다.

우리가 진정 원하는 것은 명성 보다 감정과 사랑의 공유라는 메시지를 전한다.

쇼타로는 이날 싱글 발매 전 소속사 SM엔터테인먼트를 통해 "확실히 라이즈가 안해봤던 스타일이라 새롭다고 느껴졌어요. 쿨하면서도 자유로운 느낌! '새로운 라이즈 스타일이다'하고 즐겨주셨으면 해요. 그리고 무조건 퍼포먼스도 같이 보시는 걸 추천한다"고 밝혔다.

첫인상은 다소 어두운데 힘이 들어 있는 느낌이다. 은석은 한 단어로 표현하자면 '내면'이라며 "이 노래를 듣는 분들께서 각자 무엇이 자신에게 가장 중요한지 다시 생각할 수 있으면 좋겠다"고 바랐다.

'페임'은 명성이라는 뜻이다. 앤톤은 명성도 물론 중요하게 생각하지만 "꿈과 자신을 위해 살아가고 싶어서 이 길을 선택했다"고 강조했다. 그러면 그 안에 '페임'이 따라올 것이라는 생각이다.

"라이즈라는 좋은 팀에서 좋은 멤버들과 함께하면서 소중한 브리즈(팬덤명)도 만나고, 저희를 알아봐 주시는 분들이 갈수록 많아지고 있다는 것도 아직 신기한데요. 앞으로도 계속 저의 꿈을 향해 나아가고 싶어요. 저희 타이틀 곡 '페임'은 '페임' 보다 '사랑'이 중요하다고 표현을 하는데, 저에게 그 '사랑'은 브리즈이자 음악이자 가족이자 우리 팀이자 나 자신이라고 생각해요. 이 곡을 들으시는 모두가 자기만의 뜻을 찾으실 수도 있을 거 같아요."

싱글엔 더불어 성장 속 때때로 느껴지는 불안조차 자신의 일부임을 인정하고 수용하는 모습을 암시한 R&B 팝 '섬싱스 인 더 워터(Something's in the Water)'와 순수한 사랑 이야기를 감성 파워로 노래한 팝 록 스타일의 댄스 곡 '스티키 라이크(Sticky Like)'까지 총 세 곡이 실렸다.

성찬은 "브리즈! '페임' 활동을 통해서 저 뿐만 아니라 라이즈의 새로운 모습을 발견하실 수 있을 것 같은데 많이 사랑해주시면 좋겠습니다. 올 한 해 브리즈 덕분에 행복했고, 내년에 더 많은 추억 쌓아가요. 항상 고마워요!"라고 덧붙였다.

라이즈는 이날 오후 5시 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 쇼케이스를 연다. 유튜브, 틱톡 라이즈 채널 등을 통해 생중계된다.

