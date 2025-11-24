국가유산청, 백패커와 국가유산지킴이 협약…3.5억원 규모 후원

허민 국가유산청장(왼쪽)과 김동환 백패커 대표이사가 국가유산지킴이 협약서에 서명한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 국가유산청 제공

국가유산청은 온라인 상거래(커머스) 기업 백패커와 지난 21일 국립고궁박물관 회의실에서 무형유산 전승 활동지원 등을 위한 국가유산지킴이 협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

국가유산청은 2005년부터 국가유산 보호를 위한 민관협력(거버넌스)을 활성화하고자 기업·단체들과 국가유산지킴이 협약을 추진해오고 있다.

64번째 국가유산지킴이 협약기관이 되는 백패커는 수제품(핸드메이드) 판매 상점인 아이디어스(idus), 대중투자(크라우드펀딩) 사이트 텀블벅(tumblbug), 디자인 상품 전문 상점 텐바이텐(10X10)까지 3개의 온라인 플랫폼을 보유하고 있다.

이번 협약의 주요 내용은 ▲백패커가 운영 중인 온라인 플랫폼 내 무형유산 전승자 입점 및 유통·판매 지원 ▲ 전승 공예 상품 협업 개발 지원 등 3.5억 원 규모의 후원과 함께 ▲전승공예품 판매 촉진 ▲ 해외 시장 진출 및 유통 지원 분야에서 상호 협력 등이다.

국가유산청은 “새로운 국가유산지킴이 기업이 된 ㈜백패커와의 협력이 무형유산 전승 분야의 모범적인 사회공헌 사례가 될 수 있도록 최선을 다해 지원할 예정”이라며 “앞으로도 국가유산 보호 분야의 민간참여와 협력 활성화를 위해 이에스지(ESG, 환경·사회·투명) 경영에 앞장서는 기업들과 지속적으로 소통하고 협력해나가는 적극행정을 이어갈 것”이라고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

