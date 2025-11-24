‘마법형 쿠키로 탄생한 엘파바’…쿠키런:킹덤-위키드 컬래버

쿠키런: 킹덤, 위키드와 컬래버 이미지. 데브시스터즈 제공

모바일 RPG 쿠키런: 킹덤에 뮤지컬 영화 위키드(Wicked) 속 엘파바와 글린다가 등장한다.

데브시스터즈는 쿠키런: 킹덤과 위키드의 두 번째 파트인 영화 ‘위키드: 포 굿’ 개봉을 기념해 유니버설 프로덕트 & 익스피리언스(Universal Products & Experiences)와 협업한다고 24일 밝혔다. 두 IP가 ‘마녀’를 공통 소재로 한 만큼 세계관과 비주얼 측면 모두에서 강력한 시너지가 구현됐다.

이번 컬래버를 통해 쿠키로 등장하는 엘파바와 글린다는 물론, 쉬즈 대학교와 에메랄드 시티 등 공간 및 소품까지 위키드만의 매력을 쿠키런: 킹덤 속에서 재현한다. 해당 컬래버는 다음달 31일까지 이어진다.

◆ 엘파바·글린다, 신규 마법형 쿠키로 합류

엘파바와 글린다가 새로운 마법형 쿠키로 쿠키런: 킹덤에 합류한다. 엘파바 쿠키가 길고 검은 망토를 두르고 빗자루를 잡아 날아가거나 글린다 쿠키가 비눗방울과 함께 우아하게 이동하는 등 두 캐릭터의 영화 속 포인트를 쿠키 스킬로 만나볼 수 있다.

엘파바 쿠키는 빗자루를 타고 공중으로 비상해 적 진영에 마법 가루를 흩뿌리고 특정 대상을 케이크로 변이시킨다. 이후 적에게 강력한 광역 공격을 가하며, 케이크로 변이된 대상에게는 추가 피해와 기절 효과도 부여한다.

글린다 쿠키는 비눗방울을 타고 공중 부양하며 화려한 조명과 폭죽으로 적을 타격해 공격력을 감소시키고, 아군에게는 체력 보호막과 회복, 치명타 확률 및 피해량 증가 등 이로운 효과를 제공한다.

◆ 위키드 테마 이어 영화관 컬래버까지

몰입감 높은 위키드의 서사를 경험할 수 있는 인게임 콘텐츠도 다채롭게 추가됐다. ‘스토리 배틀’ 모드에서는 컷신으로 구현된 위키드의 주요 스토리를 따라 전투가 진행된다. 용감한 쿠키와 케이크 들개는 갑자기 불어닥친 거센 폭풍으로 쿠키 하우스와 함께 오즈의 땅에 떨어지고, 시즈 대학에 입학하는 엘파바 쿠키, 글린다 쿠키를 만나 그들의 여정에 합류하게 된다.

이와 함께 PvP 모드 ‘아케이드 아레나’도 오픈됐다. 다음달 30일까지 일주일 간격의 시즌제로 운영되며, 각 시즌 테마에 맞춰 조건에 맞는 쿠키를 활용해 유저 간 전투에 참여할 수 있다. 전투 보상으로 지급되는 상자를 통해 위키드 콜라보 쿠키의 영혼석을 획득할 수 있다.

위키드의 감각이 가득 담긴 쿠키성 스킨과 데코레이션 등 다양한 꾸미기 아이템도 함께 선보인다. 특히 글린다의 비눗방울과 스위트룸, 쉬즈 대학 건물, 오즈의 마법사 성 꼭대기 층 등의 데코는 쿠키와의 상호 작용이 이뤄지는 것은 물론 OST가 함께 재생된다. 또한 축음기 데코를 활용해 꿈꾸는 별무리섬의 배경음악을 위키드의 인기 넘버인 ‘디파잉 그래비티’로 변경할 수도 있다.

콜라보 기간 동안 진행되는 ‘에메랄드 시티 초대장 모으기’ 미션 이벤트에서는 엘파바·글린다 쿠키와 해당 영혼석을 비롯해, 데코, 스킨 등 다양한 보상을 획득할 수 있다.

국내외에서 다양한 연계 이벤트도 열린다. 우선 국내에서는 전국 CGV에서 영화 상영 전 위키드 X 쿠키런: 킹덤 버전의 에티켓 캠페인 영상을 선보이고, 영화 위키드: 포 굿을 관람했거나 쿠키런: 킹덤 콤보 상품을 구매한 관객에게 인게임 재화 쿠폰을 제공한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

