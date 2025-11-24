[내야외야] 지역사회와 함께하는 KT, 사랑의 김장 나눔 행사 성료

프로야구 KT 임직원들이 김장행사에 참여한 모습. 사진=KT 위즈 제공

‘지역사회와 함께 따뜻한 겨울을!’

프로야구 KT는 지난 11일부터 20일까지 수원시 각 동 행정복지센터와 함께 ‘사랑의 김장 나눔 행사’를 진행하며 지역사회에 따뜻한 온기를 전했다.

이번 행사는 수원시 조원동, 송죽동, 영화동 등 야구장 인근 총 8개 동에서 진행했다. 각 행정복지센터를 중심으로 지역주민, 구청장, 시의원 등이 함께했고, 구단 임직원들도 직접 김장 담그기에 나서 이웃 사랑 실천에 동참했다.

프로야구 KT와 영화동 새마을부녀회 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 사진=KT 위즈 제공

또한 KT는 사회공헌 프로그램 ‘3%의 기적’을 통해 조성된 수익금 1천만원을 기부했다. 기부금은 독거노인과 기초생활수급자, 홀몸 어르신 등 지역 내 취약계층을 지원하는 데 사용될 예정이다.

‘3%의 기적’ 프로그램은 2025 시즌 홈경기 티켓을 구단 홈페이지와 위잽(wizzap)을 통해 구매할 때 발생하는 판매 수수료의 3%를 적립해 기부금으로 사용하는 나눔 프로젝트다.

KT는 앞으로도 수원 시민들의 관심과 사랑에 보답하기 위해 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 적극 실천할 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]