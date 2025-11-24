임윤아, ‘폭군의 셰프’ 팬미팅으로 타이베이 접수…“다시 만날 기회 생겨 기뻐”

사진=SM엔터테인먼트

가수 겸 배우 임윤아가 국내외를 아우르는 뜨거운 인기를 또 한 번 입증했다.

임윤아는 올 한 해 방영된 미니시리즈 중 최고 시청률을 기록한 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’에서 프렌치 셰프 ‘연지영’ 역으로 몰입도 높은 연기를 선보여 국내를 넘어 해외까지 폭발적인 반응을 얻었으며, 이에 작품을 사랑해준 팬들과 즐거움을 나누기 위해 글로벌 팬미팅을 진행 중이다.

특히 임윤아는 지난 23일 Taipei International Convention Center(타이베이 국제 컨벤션 센터)에서 ‘Bon Appétit, Your Majesty YOONA DRAMA FANMEETING’(‘폭군의 셰프’ 윤아 드라마 팬미팅)을 개최해 현지 팬들과 뜻깊은 추억을 쌓았다.

이날 임윤아는 팬들이 직접 선정한 명장면의 비하인드 스토리를 전한 것은 물론 팬들이 궁금했던 질문과 소원들에 답하고, ‘연지영’에 완전히 몰입하기 위해 노력했던 준비 과정 등을 자세히 밝히며 배우로서의 진지한 면모를 보여줘 눈길을 끌었다.

또한 임윤아는 극중 ‘셰프’라는 직업을 가진 캐릭터의 특성을 살려 본인만의 특별한 샌드위치 레시피를 팬들에게 소개하는 코너와 ‘폭군의 셰프’ OST ‘시간을 넘어 너에게로’, 솔로곡 ‘덕수궁 돌담길의 봄(Feat. 10cm)’ 가창 무대로 팬미팅을 더욱 풍성하게 채웠으며, 팬들은 카드 섹션 이벤트로 화답해 훈훈한 분위기를 더했다.

임윤아는 “서로 못 보고 있는 시간에도 응원해 주시고 작품을 사랑해 주신 덕분에 이렇게 다시 만날 기회가 생겨 기분이 두 배로 좋은 것 같다. 드라마 팬미팅을 통해 인사드릴 수 있어 기뻤고, 그만큼 ‘폭군의 셰프’와 저의 활동을 많이 응원해 주시고 계시다는 에너지로 느껴져서 감사드린다. 또 다른 작품과 활동으로 인사드리러 오고 싶다. 그때까지 몸 건강히 잘 기다려 주시길 바란다”라는 애정 어린 소감으로 팬들과 마지막 인사를 나눴다.

임윤아는 오는 12월 13일 방콕, 12월 20일 서울에서 ‘Bon Appétit, Your Majesty YOONA DRAMA FANMEETING’(‘폭군의 셰프’ 윤아 드라마 팬미팅)을 열고 팬들과의 활발한 소통을 이어갈 예정이다.

