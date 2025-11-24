“역시 김혜수” 거울 셀카 한 장으로 압도…‘비율 여신’

사진= 김혜수 SNS

배우 김혜수가 압도적인 비율과 감각적인 패션 센스를 드러내며 시선을 사로잡았다.

김혜수는 최근 자신의 SNS에 거울을 활용해 촬영한 셀카 여러 장을 올렸다. 공개된 사진 속 그는 블랙 톤의 의상과 모자를 매치해 세련된 분위기를 완성했고, 뒤편에는 함께한 지인들이 환한 미소를 지으며 자리해 따뜻한 분위기를 풍겼다.

특히 김혜수는 과감한 포즈로 늘씬한 기럭지를 강조해 눈길을 끌었다. 여전히 흔들림 없는 비율과 카리스마를 뽐내며 존재감을 드러냈다.

한편 김혜수는 내년 상반기 방송을 앞둔 tvN 새 드라마 ‘두번째 시그널’로 시청자들과 돌아온다. 2016년 방송된 시즌1의 주역이었던 김혜수, 조진웅, 이제훈이 다시 한 작품에 모이며 기대를 모은다. 김혜수는 장기 미제 전담팀 형사 차수현 역을 맡고, 조진웅은 강력계 형사 이재한, 이제훈은 프로파일러 박해영으로 합류했다.

‘두번째 시그널’은 과거에서 걸려온 무전을 통해 현재와 과거의 형사들이 함께 오래된 미제 사건을 파헤치는 내용을 담는다. 시즌1을 집필한 김은희 작가가 다시 극본을 맡으며, 영화 ‘올빼미’(2022)를 연출한 안태진 감독이 메가폰을 잡는다.

