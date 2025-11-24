‘호텔 전체에 현수막까지?’ 이장우♥조혜원 역대급 결혼식…전현무·기안84 총출동

사진= SNS 갈무리

배우 이장우와 조혜원이 부부로 인연을 맺었다.

두 사람은 23일 오후 서울 송파구 잠실 롯데호텔월드에서 가족과 친지, 그리고 가까운 지인들의 축하 속에 결혼식을 올리며 정식으로 부부가 됐다.

결혼식은 화려한 라인업으로 눈길을 끌었다. 사회는 웹툰 작가이자 방송인 기안84가 맡았으며, 주례는 방송인 전현무가 담당했다. 축가는 가수 환희와 뮤지컬 배우 민우혁, 한지상이 불러 현장을 더욱 풍성하게 했다. 호텔 내부에는 이들의 결혼을 알리는 대형 현수막까지 설치돼 하객들의 시선을 사로잡았다.

신랑 이장우는 블랙 턱시도로 클래식한 멋을 드러냈다. 그는 앞서 청첩장 모임 등으로 다이어트에 어려움을 겪었다며 “위고비는 성격에 안 맞는다”고 털어놓은 바 있다. 다이어트는 계획대로 되지 않았지만, 이날 역시 훈훈한 매력을 뽐냈다. 신부 조혜원은 홀터넥 실크 웨딩드레스를 택해 단정하면서도 우아한 분위기를 자아냈다.

2부 행사에서는 이장우가 화이트 턱시도로 갈아입어 색다른 느낌을 줬고, 조혜원은 블랙 튜브톱 드레스를 선택해 시크한 매력을 더했다.

답례품 또한 화제가 됐다. 이장우가 푸드콘텐츠기업 FG와 함께 기획한 호두과자 브랜드의 제품을 하객 선물로 준비했으며, 브랜드 측은 조혜원을 위해 특별 제작한 ‘호두과자 부케’를 선보여 이목을 집중시켰다.

한편, 이장우와 조혜원의 사랑은 2018년 방송된 KBS 2TV 드라마 ‘하나뿐인 내편’을 통해 시작됐다. 작품에서 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했고 7년간의 교제를 이어온 끝에 이날 웨딩마치를 울렸다. 애초 지난해 결혼을 계획했지만 이장우의 예능 활동 일정으로 미뤄지며 올해 결실을 보게 됐다.

