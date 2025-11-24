이코모스 한국위원회 “종묘 앞 개발 공동 영향평가 해야”

서울 종로구 종묘 주변이 울긋불긋 단풍으로 물들어 있다. 뉴시스

세운상가 터에 초고층 건물을 짓는 문제를 두고 국내 세계유산 전문가들이 서울시를 향해 세계유산영향평가(HIA)를 받을 것을 촉구했다. 세운4구역의 재개발 사업이 향후 미칠 영향을 면밀히 따져보고 합리적인 대안을 찾자는 제언도 했다.

24일 학계에 따르면 국제기념물유적협의회(ICOMOS·이코모스) 한국위원회는 유네스코 세계유산인 종묘 주변 개발 문제와 관련해 ‘공동 영향평가’를 제안하기로 뜻을 모았다.

이코모스 한국위원회는 전날 이사회를 거쳐 작성한 입장문을 통해 “공동 (세계유산) 영향평가와 국제 자문 절차의 공식 가동이 가장 효과적인 해법”이라며 “당사국, 즉 국가유산청이 세계유산센터에 정식으로 상황을 통보하고 서울시와 국가유산청, 전문가가 함께 참여하는 영향평가를 수행할 것”을 강조했다.

이어 “그 결과를 바탕으로 서로 합의할 수 있는 시나리오를 찾는 방식”이라며 “과학적 근거, 국제 기준, 도시 발전, 지역 공동체 요구를 균형 있게 도출하기 위한 절차”라고 설명했다.

그러면서 위원회는 “초고층 개발 계획, 경관 축의 잠재적 훼손, 관계 기관 간 조정 미흡으로 인해 세계유산센터와 여러 전문가가 우려를 표하는 게 사실”이라며 “유네스코의 ‘위험에 처한 세계유산’은 당장 적용되는 절차가 아니지만, 사전 조치가 필요한 시점이다. 투명하고 선제적인 대응이 필요한 단계”라고 짚었다.

위원회는 세계유산영향평가가 우선이라고 강조했다. 위원회는 “세계유산영향평가는 개발을 막는 제도가 아니라 합리적 결정을 돕는 국제 표준 도구다. 보존과 개발이 양립할 수 있는 대안을 찾는 과정”이라며 “영향평가의 목적은 개발을 무조건 금지하는 것이 아니라 (건물) 높이·배치·스카이라인·조망선 등 여러 시나리오를 비교 분석하는 것이다. 객관적이고 투명한 의사결정을 위한 절차”라고 이유를 설명했다.

이코모스는 유네스코의 자문기구로 세계유산 등재 심의와 보존 관리 및 평가 등의 업무를 맡고 있다. 개발 사업이 세계유산의 탁월한 보편적 가치에 미치는 부정적 영향을 최소화하기 위해 2011년부터 세계유산영향평가제도를 운영하고 있다.

2022년 유네스코와 발간한 세계유산 영향평가 지침서에 따르면 세계유산위원회는 지난 10년 동안 200개 이상의 세계유산에 대한 영향평가를 요청한 바 있다.

위원회는 “종묘 문제는 도시 한복판에서 고층 개발과 세계유산 보호가 만나 충돌하는 전형적인 21세기 도시형 갈등 사례”라며 “보존과 개발의 균형을 찾기 위해 노력해야 한다”고 강조했다.

종묘는 조선과 대한제국의 역대 왕과 왕비, 황제와 황후의 신주를 모시고 제사를 지내는 국가 사당으로, 1995년 12월 세계유산에 등재됐다.

앞서 서울시는 국가유산청과 2018년 세운4구역 고층건물 높이를 최고 71.9m로 협의했으나, 최근 별도 협의 없이 건물 최고 높이를 101∼145ｍ로 변경하는 내용을 고시했다. 종묘 경계에서 100ｍ 내 건물은 최고 높이가 27도 각도 안에 들어와야 한다는 앙각 규정을 확대 적용해 종로변은 98.7ｍ, 청계천변은 141.9ｍ로 높이를 계획했다. 앙각이란 낮은 곳에서 높은 곳에 있는 목표물을 올려다볼 때 시선과 지평선이 이루는 각도다.

