권현빈, 오늘(24일) 해병대 입대…“나라 수호하고 오겠다”

그룹 JBJ 출신 배우 권현빈이 해병대에 입대한다.

권현빈은 24일 해병대 교육 훈련단에 입소해 기초군사훈련을 받은 뒤 국방의 의무를 이행한다. 다수의 군 장병과 가족이 함께하는 비공개 자리인 만큼 별도의 공식 행사는 진행하지 않을 예정이다.

권현빈은 입대를 앞두고 SNS를 통해 팬들에 인사를 전했다. 그는 “그간 많은 사랑과 은혜를 입었습니다. 이 은혜보다 더욱 성숙한 사람이 되어 천천히 갚아 나가도록 하겠습니다. 모두들 건강하고, 사랑 가득하고, 보람찬 날들이 되기를 기원하겠습니다”라고 말했다.

이어 “자랑스러운 대한민국 해병대원으로서 1년 반, 짧으면 짧고 길면 긴 시간 동안 저도 성실하게 책임감을 가지고 나라를 수호하고 오겠습니다. 감사하고 사랑합니다. 필승!”이라고 전했다.

권현빈은 2017년 ‘프로듀스101’ 시즌2에 참가해 대중에 눈도장을 찍은 뒤 프로젝트 그룹 JBJ로 활동했다.

MBC 드라마 ‘보그맘’으로 연기에 도전한 이후부터 본격 배우 생활을 이어왔다. ‘비정규직 아이돌’, ‘소녀의 세계’, ‘놓지마 정신줄’, ‘옷소매 붉은 끝동’, ‘판도라:조작된 낙원’ 등에 출연했다.

