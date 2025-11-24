YB, 30주년 전국투어 서울 공연 성료…압도적 무대로 ‘여전한 저력’ 과시

YB 전국투어 서울 공연 현장 모습. 루트59 제공

록밴드 YB가 데뷔 30주년 기념 전국투어의 포문을 성공적으로 열었다. 새로운 감각의 무대로 140분 러닝타임을 불태우며 여전한 저력을 과시했다.

공연 제작 및 주최를 맡고 있는 루트59는 지난 22∼23일 서울 장충체육관에서 진행된 ‘YB REMASTERED 3.0 : Transcendent’ 서울 공연이 폭발적인 환호 속에 성료했다고 24일 밝혔다.

이번 공연은 YB 히트곡을 편곡한 음악과 지난 30년을 돌아보는 사진·영상들로 구성된 오프닝 영상으로 감동적인 시작을 알렸다. 이어 YB는 오프닝 곡 ‘Voyeurist’로 압도적인 분위기를 조성하며 공연장의 에너지를 단숨에 끌어올렸다. 무대 조명과 영상미, 밴드 사운드가 촘촘하게 맞물린 오프닝은 YB가 구축해온 30년의 음악 세계를 상징적으로 펼쳐내며 팬들의 환호를 자아냈다.

올해 발매된 YB의 메탈 신곡들은 물론 ‘타잔’, ‘박하사탕’, ‘잊을게’, ‘사랑 Two’, ‘너를 보내고’ 등 명불허전 히트곡들이 이어지며 현장을 뜨겁게 달궜다. 거대한 합창을 방불케 하는 떼창이 공연장을 가득 채웠고, 관객들은 한 편의 음악 서사를 걷는 듯 YB 특유의 록 사운드를 오롯이 체감했다. 여기에 이번 투어를 위해 새롭게 구성된 편곡들이 더해져 익숙함 속 새로운 감동을 선사했다.

또한 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘Golden’과 조용필의 ‘모나리자’를 이번 투어만의 단짠 라이브 스페셜 편곡 버전으로 재탄생시켜 큰 호응을 얻었다. 거친 질감의 메탈 사운드와 드라마틱한 전개가 돋보인 ‘Golden’, 원곡의 감수성과 록 밴드 특유의 강렬한 에너지가 결합된 ‘모나리자’는 윤도현의 보컬 파워를 극대화하며 공연장의 열기를 정점으로 끌어올렸다.

앙코르 무대에서는 ‘흰수염고래’, ‘사랑했나봐’, ‘나는 나비’ 등 세대를 아우르는 명곡들을 선사하며 관객들에게 깊은 여운을 남겼다. 긴 세월 동안 쌓아온 존재감과 새로운 시도를 두려워하지 않는 에너지가 어우러지며, YB가 왜 여전히 대중에게 가장 사랑받는 밴드인지 다시 한번 증명했다.

윤도현은 “공연장에 오신 여러분들이 가장 큰 선물이다. 함께 노래하고 소리치고 뛰어노는 그 모습 자체가 YB를 계속 이어가게 하는 원동력”이라며 감사 인사를 전했다. 이어 “지금처럼 꾸준히 열심히 활동하겠다. 앞으로 걸어가는 길도 응원해주시고 함께해주시면 좋겠다”고 30주년의 소회를 전했다.

한편, 이번 전국투어는 폭발적인 에너지를 품은 체육관 버전 ‘Transcendent’와 깊은 감성과 메시지를 담은 극장 버전 ‘Odyssey’ 두 가지 콘셉트로 진행된다. 각 공연장은 공간 특성에 맞춘 셋리스트와 무대 구성으로 서로 다른 감동과 여운을 선사할 예정이다.

YB의 전국투어는 오는 29~30일 안산 문화예술의전당, 12월 6~7일 창원 KBS창원홀, 12월 13~14일 수원 경기아트센터, 12월 20일 대구 엑스코 전시장 1홀, 12월 24~25일 고양 아람누리, 12월 27~28일 부산 벡스코 오디토리움, 2026년 1월 3일 강릉 가톨릭관동대학교, 1월 17~18일 포항 실내체육관 등으로 이어진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

