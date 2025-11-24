이승기, 21개월 딸 공개…“♥이다인과 등하원, 행복 비교 불가”

미운 우리 새끼 방송화면 캡처.

가수 겸 배우 이승기가 아내 이다인과 함께 21개월 딸을 키우는 근황을 공개했다.

지난 23일 방송된 SBS TV 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에는 배우 장근석과 밴드 FT아일랜드 이홍기를 만난 이승기의 모습이 그려졌다.

이홍기는 이승기에게 “아기는 잘 크지?”라고 물었고, 이승기는 “와이프랑 같이 보통 등하원 시키거든. 그게 너무 행복해. 행복의 임팩트가 비교 불가로 세다”고 답해 부러움을 자아냈다. 이어 “아이들은 멈추지 않는다. 그냥 달려온다. 받아줘야 한다”고 설명했다.

미운 우리 새끼 방송화면 캡처.

그러면서 이승기는 휴대전화에 저장된 딸의 사진을 최초 공개했다. 이를 본 MC 신동엽은 “아오 귀여워”라며 미소지었다.

장근석은 “결혼도 못했는데 육아 이야기를 하고 있으니”라고 말해 씁쓸한 웃음을 안겼다.

한편 이승기는 배우 이다인과 2023년4월 결혼해 지난해 2월 딸을 낳았다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]