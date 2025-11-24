‘나우 유 씨 미3’, 12일 만에 100만 돌파…‘F1’ 보다 빨라

나우 유 씨 미 3 스틸컷. 롯데엔터테인먼트 제공

영화 ‘나우 유 씨 미 3’가 개봉 12일 만에 100만 관객을 돌파하는 기염을 토했다.

24일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 나우 유 씨 미3는 전날 누적 관객수 100만11명을 기록했다.

이는 최근 521만 관객을 세운 ‘F1 더 무비’가 개봉 13일째 100만 관객을 돌파한 것보다 빠른 속도다.

나우 유 씨 미 3는 2013년과 2016년에 나온 나우 유 씨 미 시리즈의 세 번째 영화다. 10년 간 자취를 감췄던 마술사 팀 호스맨이 다시 뭉치고, 이들이 거대한 하트 다이아몬드를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린다.

제시 아이젠버그, 우디 해럴슨 등 기존 멤버가 다시 출연했고, 이와 함께 도미닉 세사, 저스티스 스미스 등이 새로 합류했다.

전작 두 편은 전 세계에서 총 매출액 6억8600만 달러(약 1조원)를 기록하며 큰 인기를 얻었다.

