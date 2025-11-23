안세영, BWF 월드투어 시즌 10승 달성… 최휘영 문체부 장관 축전 “한국 배드민턴 저력 보여줬다”

안세영. 신화/뉴시스

문화체육관광부 최휘영 장관이 23일 안세영(삼성생명)에게 축전을 보냈다. 안세영은 올 시즌 10승을 달성했다.

안세영은 이날 호주 시드니 올림픽파크에서 열린 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 호주오픈 여자 단식에서 정상에 올랐다. 올 시즌 14개 국제대회에 출전해 10개 우승컵을 들어 올렸다.

최 장관은 축전에서 “세계 정상에 오른 안세영 선수의 쾌거를 축하드린다”라며 “안세영 선수는 말레이시아오픈, 전영오픈, 인도네시아오픈, 일본오픈, 프랑스오픈에 이어 이번 호주오픈까지 제패하며 올해만 10회 국제대회 우승이라는 놀라운 기록을 세웠다. 이는 한국 배드민턴의 저력을 전 세계에 다시 한번 확고히 보여준 값진 성과다”라고 밝혔다.

아울러 “호주오픈 출전으로 제63회 대한민국체육상 전수식에는 함께하지 못했지만 경기상 부문 대통령 표창의 영예를 안은 것 또한 축하드린다”라며 “앞으로도 안세영 선수의 모든 행보가 새로운 역사가 될 것이다. 부담 내려놓고 오늘의 승리를 마음껏 누리시길 바란다. 특히 어린 시절 납주머니를 차고 모래사장에서 묵묵히 훈련하던 그 소녀에게 따뜻한 축하를 전한다.”라고 격려했다.

3년 만에 호주오픈 우승컵을 되찾은 안세영은 2023년 자신이 세운 BWF 단일 시즌 여자단식 최다 우승(9승) 기록을 새로 썼다.

경기 뒤 안세영은 “10번째 우승을 하게 돼 정말 특별하다. 기쁘다”라며 “항상 최선을 다하고 싶다. 저를 응원해 주신 분들 덕분에 멋진 대회다”라고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]