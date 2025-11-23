김세빈-이지윤… 높이의 힘 보여준 도로공사, 9연승으로 선두 독주

한국도로공사 김세빈. 사진=KOVO 제공

높이의 힘을 보여준 한국도로공사가 파죽의 9연승을 달렸다. 미들블로커 김세빈, 이지윤이 블로킹에서 상대를 압도했다.

도로공사는 23일 김천 실내체육관에서 열린 GS칼텍스와의 진에어 2025~2026 V리그 여자부 홈 경기에서 세트 스코어 3-1(25-12 29-27 26-28 25-21)로 이겼다. 9연승을 질주한 도로공사는 승점 25(9승1패)로 독주 체제를 마련했다.

팀 최다 연승이 가시권에 들어왔다. 9연승은 한국도로공사 구단 연승 공동 2위 기록이다. 최다 연승은 2021~2022시즌의 12연승이다.

김세빈과 이지윤, 두 미들블로커가 공수에서 활약했다. 김세빈이 블로킹 5개를 포함해 12점으로 활약했고 이지윤은 블로킹 6개를 포함해 12점으로 거들었다.

젊은 두 미들블로커의 활약 속에 도로공사도 미소 짓는다. 2023~2024시즌 신인왕에 빛나는 김세빈은 매 시즌 무럭무럭 성장하고 있다. 올 시즌을 앞두고 열린 신인드래프트에서 전체 1순위로 뽑힌 이지윤은 기대만큼 안정적으로 코트를 누비고 있다.

1세트부터 돋보였다. 김세빈은 9-3으로 앞선 상황에서 오픈공격으로 성공하며 한 점을 보탰고 곧이어 상대 실바의 백어택을 블로킹해 내며 추격에 찬물을 끼얹었다. 2세트에는 이지윤이 힘을 냈다. 9-9에서 팽팽하던 상대 권민지의 시간차 공격을 블로킹하며 팀에 사기를 불어넣었다. 16-18에서는 실바의 퀵오픈을 블로킹해 내며 역전의 발판을 마련했다. 덕분에 도로공사는 1, 2세트를 모두 따냈다.

3세트를 GS칼텍스가 따내자 다시 김세빈과 이지윤이 나섰다. 김세빈은 11-14에서 실바와 권민지의 공격을 연달아 블로킹하며 분위기를 띄웠다. 기세를 탄 그는 15-15에서 상대 김주향의 블로킹마저 막아냈다. 바톤을 이지윤이 이어받았다. 23-19에서 날카로운 속공으로 상대의 기를 꺾었다. 모마의 마지막 오픈공격이 상대 코트에 꽂히며 도로공사가 승리를 확정했다.

