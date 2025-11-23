“아쉬우니 다시 한 번” 엑디즈, 이게 바로 ‘라이브 공연’의 묘미

밴드 엑스디너리 히어로즈가 능숙한 임기응변으로 라이브 공연의 매력을 보여줬다.

엑스디너리 히어로즈는 23일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 단독 콘서트 ‘뷰티풀 마인드’ 월드투어 피날레 인 서울(‘Beautiful Mind’ World Tour FINALE in SEOUL) 마지막날 공연을 열고 빌런즈(팬덤명)를 만났다.

성장형 K-밴드의 대표 주자로 팬덤을 확장하고 있는 엑스디너리 히어로즈는 이날 공연으로 잠실실내체육관에 입성했다. 이번 공연은 전 세계 14개 지역 18회 규모의 두 번째 월드투어 ‘뷰티풀 마인드’의 앙코르 콘서트로 지난해부터 예스24라이브홀, 올림픽홀, 핸드볼경기장, 잠실실내체육관까지 점차 공연장의 규모를 키워온 엑스디너리 히어로즈의 성장을 증명하는 자리였다.

밴드 공연이 보여 줄 수 있는 장점들을 총망라한 공연이었다. 다채로운 장르와 각 멤버의 악기 연주, 보컬과 팬과의 호흡까지 공연장에서만 느낄 수 있는 경험과 감정들이 엑스디너리 히어로즈와 빌런즈를 연결했다. 멤버들과 팬들은 미리 정해진 레드와 그린의 드레스코드를 차려 입고 미리 크리스마스 분위기를 즐겼다.

지난달 24일 발표한 새 앨범 ‘러브 투 데스(LXVE to DEATH)’ 수록곡 ‘러브 터그 오브 워(Love Tug of War)’의 최초 무대 뒤로 1집 수록곡 ‘워킹 투 더 문(Walking to the Moon)’, ‘플루토(PLUTO)’까지 빌런즈의 떼창으로 하나되는 무대가 이어졌다.

‘러브 터그 오브 워’는 엑스디너리 히어로즈가 작사·작곡에 직접 참여한 곡이다. 정수는 “여러분을 생각하며 쓴 ‘사랑의 줄다리기’다. 빌런즈를 가지기 위해서라면 죽을 수도 있다. 빌런즈도 어떤 위험을 감수하더라도 나에게 올 수 있다는 의미를 담았다”고 했다.

공연장에는 커다란 풍선이 등장했다. 가온은 “‘워킹 투 더 문’에서 하늘을 떠다니던 게 달, 지구, 명왕성이었다. 플래시 라이트를 켜주신 여러분이 우주의 별이었다. 여러분이 하나하나가 별이라 생각하니 감동스러웠다”고 했다.

지난 무대에 대해 이야기하던 중 준한은 “‘플루토’하는데 기타가 고장나서 (소리가) 안나왔다. 빌런즈가 괜찮다면 ‘워킹 투 더 문’을 다시 한 번 해보고 싶다. (소리가) 아예 안나왔다”고 조심스레 말했다. 그러자 건일은 “기타 연주를 들어야 하는 곡이다. 아쉬우니까 한 번 더 해보자”고 제안했고 관객들은 뜨거운 함성으로 격려를 보냈다. ‘플루토’는 팬들과 떼창을 할 수 있게 편곡해 라이브 공연의 묘미를 살렸다. ‘워킹 투 더 문’에 이어 ‘플루토’도 다시 한 번 연주했다. 건일은 “우리가 선물 받은 기분이다. 빌런즈에게 너무 고맙다”고 감동을 전했고, 주연은 “볼 때 마다 (실력이) 쑥쑥 는다. 빌런즈의 플루토가 가장 좋다. 빌런즈는 우리의 우주”라고 고백했다.

앙코르콘서트로 다시 규모를 확장한 엑스디너리 히어로즈는 약 4개월 만에 잠실실내체육관으로 무대를 넓혀 3회 공연 전석 매진을 달성했다.

더 넓어진 공연장, 더 많은 빌런즈와 함께 ‘뷰티풀 마인드’를 완주한 엑스디너리 히어로즈는 기세를 몰아 내년 1월에는 일본 오사카, 요코하마에서 재팬 스페셜 라이브 ‘더 뉴 엑스씬’을 개최하고 데뷔 이후 첫 일본 단독 공연으로 현지 영향력을 확대할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

