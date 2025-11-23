소노아임레디, ‘싱가포르 디즈니 크루즈’ 3박 5일

소노아임레디가 싱가포르에서 출항하는 ‘디즈니 어드벤처호’를 타고 디즈니, 마블, 픽사 등 인기 캐릭터와 특별한 경험을 즐길 수 있는 크루즈 상품을 출시했다.

디즈니 어드벤처호는 20만8000톤급 규모의 초대형 크루즈다. 가족과 커플 모두 즐길 수 있는 화려한 라이브쇼를 비롯해 시그니처 디즈니 다이닝, 키즈클럽과 같은 즐길거리가 가득한 ‘선상 디즈니 테마파크’다.

디즈니 어드벤처호는 특별한 기항지가 없는 대신 말라카 해협과 남중국해 주변을 따라 항해한다. 배에서 내리지 않아도 이매지네이션가든, 마블랜딩, 토이스토리 플레이스 등 7개 테마 구역의 다양한 프로그램과 최고급 스파, 세계 각국의 다이닝을 모두 즐길 수 있다.

2026년 5월부터 시작되는 3박 5일 일정의 이번 크루즈 상품은 ▲싱가포르 왕복 항공권 ▲크루즈 요금(2인 1실) ▲전 일정 식사 ▲전용 차량 ▲전담 가이드 경비 등을 포함된다.

소노아임레디는 오는 12월 31일까지 ‘레디캐시’를 사용해 결제하는 회원들에게 상품가의 최대 9% 할인 혜택을 제공하는 이벤트도 진행한다.

소노아임레디 관계자는 “이번 크루즈 상품은 아이들뿐만 아니라 어른까지 가족과 연인 모두 특별한 추억을 만들 수 있는 좋은 기회”라며 “앞으로도 테마형 여행 상품 라인업을 지속 확대해 고객들에게 여행의 새로운 즐움과 경험을 선사하겠다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

