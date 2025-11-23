호주오픈 우승컵 품은 안세영이 새긴 ‘V10’… BWF 단일 시즌 여자단식 최다 우승 신기록

안세영. 사진=신화/뉴시스

안세영(삼성생명)이 세계 배드민턴 역사를 새로 썼다. 월드투어 단일 시즌 10승을 달성했다.

배드민턴 세계랭킹 1위 안세영은 23일 호주 시드니에서 열린 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 호주오픈 결승에서 푸트리 쿠수마 와르다니(인도네시아·7위)를 2-0(21-16 21-14)으로 꺾었다.

마침내 10승 고지를 밟았다. 지난달 프랑스오픈에서 정상에 오른 뒤 한달 만에 승수를 추가했다. 2022년 이후 3년 만에 호주오픈 우승컵을 탈환했다.

이번 우승으로 안세영은 2023년 자신이 세운 BWF 단일 시즌 여자단식 최다 우승(9승)을 갈아치웠다. 다만 BWF 월드투어가 아닌 대회를 포함해 한 해에 10승을 달성한 건 이번이 두 번째다. 2023년 월드투어 9개 대회와 항저우 아시안게임 금메달을 포함해 10개 대회에서 정상에 오른 바 있다.

대기록을 눈앞에 두고 있다. 내달 중국 항저우에서 열리는 HSBC BWF 월드 투어 파이널스에서 11번째 우승컵을 들어 올리면 2019년 모모타 겐토(일본)가 세운 BWF 단일 시즌 최다 우승 기록과 동률을 이룬다.

월드 투어 파이널스는 올해 국제 대회 남자단식, 남자복식, 여자단식, 여자복식, 혼합복식 등 5개 종목에서 뛰어난 성적을 거뒀던 8명(팀)이 격돌하는 왕중왕전격 대회다.

뜨거운 기세였다. 안세영은 32강전부터 결승까지 단 한 세트도 내주지 않는 막강한 전력을 과시했다. 역시 매서웠다. 안세영은 15-16에서 연속 6점을 뽑아내며 1세트를 따냈다. 2세트에서는 9-10에서 연속 2득점으로 역전에 성공했다. 이어 주도권을 내주지 않으면서 완승을 거뒀다.

우승이 확정되자 안세영은 두 주먹을 불끈 쥐며 포효했다. 이어 관중들을 향해 세리머니를 펼쳤다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

