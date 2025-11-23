센트럴 일대가 반짝반짝... 겨울 원더랜드로 변신한 홍콩

몰입형 라이트 쇼 인 센트럴

홍콩이 연말연시 시즌을 맞아 센트럴 일대를 ‘겨울 원더랜드’로 물들였다.

홍콩관광청은 지난 14일 개막한 대표 겨울 축제 ‘홍콩 윈터페스트(Hong Kong WinterFest)’를 비롯해 다양한 시즌 프로그램을 내년 1월 4일까지 약 두 달간 선보인다고 밝혔다.

축제 기간 동안 센트럴 주요 거리와 랜드마크는 크리스마스 조명과 음악, 전시로 화려하게 단장된다. 도심 전역이 ‘윈터 원더랜드 인 센트럴(Winter Wonderland in Central)’로 변신한다. 방문객들은 마치 동화 속 겨울 마을에 들어온 듯한 분위기를 즐길 수 있다.

홍콩 센트럴의 황후상 광장(Statue Square)이 지난 14일부터 ‘크리스마스 타운(Christmas Town)’으로 꾸며졌다. 광장 중앙에는 반짝이는 리본으로 장식된 높이 약 20m의 크리스마스 트리가 설치됐으며, 우주선, 인형, 미니어처 열차 등 장난감 테마의 장식이 더해져 동화 속 한 장면을 연상케 한다.

크리스마스가 가까워질수록 캐럴 공연과 산타클로스의 깜짝 방문이 이어져 연말 분위기를 한층 고조시킨다. 오는 28일부터는 12개의 샬레(Chalet)로 구성된 크리스마스 마켓이 열려, 다양한 겨울 간식과 선물, 체험 프로그램 등을 즐길 수 있다.

크리스마스 타운의 열기는 차터 로드(Chater Road)까지 이어진다. 거리를 따라 30그루가 넘는 가로수가 조명으로 장식돼 ‘스타라이트 대로(Starlight Boulevard)’로 변신한다. 인근 인도교와 차터 하우스(Chater House) 입구 상단에는 트리 형태의 조명이 설치됐다. 매일 오후 5시 조명이 점등되면 차터 로드 일대가 야외 크리스마스 무대로 변신하며 축제 분위기를 더한다.

인근 쇼핑몰 ‘랜드마크 아트리움(LANDMARK ATRIUM)’에서는 대형 크리스마스 전시장 ‘노엘리아 앳 랜드마크(Noëlia at LANDMARK)’가 펼쳐진다. 지름 30ｍ 규모의 전시장 한가운데에는 높이 11ｍ의 등대가 설치됐으며, 주변에는 가족과 친구들과 함께 사진을 남길 수 있는 포토존도 마련됐다. 뿐만 아니라, 홍콩 최대 규모의 12ｍ×12ｍ 인터랙티브 체험존 ‘위싱 레이크(Wishing Lake)’이 운영돼 방문객이 직접 참여하며 색다른 체험을 즐길 수 있다.

올해 홍콩 윈터페스트의 하이라이트는 올해 첫 선을 보이는 ‘몰입형 라이트 쇼 인 센트럴(Immersive Light Show in Central)’다.

오는 28일부터 크리스마스 타운을 둘러싼 센트럴의 8개 랜드마크 건물이 하나의 거대한 캔버스로 변신한다. ▲중국은행 빌딩 ▲중국은행 타워 ▲홍콩 종심 법원 ▲홍콩 시청 하이 블록 ▲홍콩 클럽 빌딩 ▲HSBC 본사 빌딩 ▲프린스 빌딩 ▲스탠다드차타드은행 빌딩에서 화려한 조명과 음악이 펼쳐지며 관람객들을 맞이한다.

3D 프로젝션 매핑과 조명, 크리스마스 캐럴을 활용해 순록, 천사, 눈사람, 선물 상자 등 다양한 영상이 건물 외벽에 비춰진다. 크리스마스 타운의 대형 트리 사이를 오가는 영상과 음악이 어우러지며 관람객은 생동감 넘치는 홍콩의 야경을 직접 경험할 수 있다.

◆겨울 여행을 더 특별하게… ‘윈터페스트 딜라이트’ 캠페인

홍콩관광청은 오는 12월 한 달간 겨울 여행을 보다 특별하게 즐길 수 있도록 ‘윈터페스트 딜라이트(WinterFest Delights)’ 캠페인을 진행한다. 이번 캠페인에서는 식음료, 쇼핑, 관광, 교통 등 300여 개 이상의 다양한 혜택이 제공된다.

이와 함께, 전 세계 관광객에게 잊지 못할 크리스마스와 새해를 선사하기 위해 시내 곳곳의 쇼핑몰과 호텔, 테마파크, 관광명소를 화려하게 꾸미고 다양한 축제 프로그램을 운영한다. 특히 새해 전야 카운트다운 불꽃놀이는 ‘홍콩 윈터페스트’의 하이라이트로, 축제의 대미를 장식할 예정이다.

피터 람 홍콩관광청 회장은 “올해 홍콩 윈터페스트는 이전과 다른 새로운 형식으로 진행되며, 풍성한 프로그램과 다양한 이벤트로 준비됐다”며 “도심 전역을 축제 분위기로 물들여 홍콩이 아시아 최고의 겨울 여행지로 자리매김할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

홍콩 윈터페스트에 대한 자세한 내용은 홍콩관광청 공식 홈페이지에서 확인하면 된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

