손흥민의 가을축구 끝, PO 8강전서 고배…13경기 12골 4도움으로 MLS 데뷔 시즌 마침표

사진=AP/뉴시스

손흥민(LAFC)의 미국 메이저리그 사커(MLS) 첫 시즌이 막을 내렸다. 꿈꾸던 우승에 닿지는 못했으나, 멀티골을 집어넣으며 유종의 미를 거뒀다.

LAFC는 23일 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 끝난 밴쿠버 화이트캡스와의 2025 MLS 플레이오프(PO) 서부 콘퍼런스 준결승전(전체 8강)에서 2-2로 비긴 뒤 승부차기에서 3-4로 패했다. 우승을 노렸던 LAFC의 도전은 8강전에서 멈췄다.

에이스는 역시 에이스였다. 손흥민은 0-2로 뒤진 후반 멀티골을 터뜨리며 팀을 위기에서 구해냈다. 집념이 돋보였다. 후반 15분 골대 앞 혼전 상황에서 3번의 슈팅 끝에 만회골을 터뜨렸다. 후반 추가시간 프리킥 찬스에선 동점골을 신고했다. 키커로 나서 강력한 오른발 슈팅으로 공을 골대 왼쪽 상단에 꽂았다.

승부를 연장전으로 끌고 갔지만, 승부차기에서 1번 키커로 나서 실축했다. 짙은 아쉬움이 남았으나, 아무도 패배의 화살을 손흥민에게 돌리지 않았다. 축구 통계 매체 풋몹도 손흥민에게 양 팀 선수 중 가장 높은 평점 8.9를 부여했다.

사진=AP/뉴시스

LAFC의 길었던 가을, 손흥민 덕분이다. 손흥민은 지난 8월 10년간 뛴 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘을 떠나 미국으로 무대를 옮겼다. 당시 서부 콘퍼런스 15개 팀 중 6위에 머물던 LAFC를 3위(17승9무8패)까지 올려놨다. 드니 부앙가와 호흡을 맞추며 ‘흥부 듀오’의 시작을 알렸다. 이날 멀티골을 포함 13경기서 12골 4도움으로 맹활약했다. 시즌 중반 합류를 고려하면 엄청난 기록이다.

미국이 손흥민으로 들썩였다. 손흥민의 이적과 활약으로 MLS는 부흥기를 맞았다. LA는 손흥민으로 물들었고, 그의 유니폼은 불티나게 팔렸다. MLS도 전체 관중 수, 시청률이 대폭 늘면서 활짝 웃었다. 다음 시즌 개막전까지 일찌감치 정해놨다. 손흥민의 LAFC와 리오넬 메시의 인터 마이애미의 맞대결로 출발한다. 손흥민의 위상을 확인할 수 있는 대목이다.

사진=AP/뉴시스

손흥민의 미국 첫 시즌은 아쉽게 마침표를 찍었으나, LAFC와 손흥민의 동행은 이제 시작이다. 손발을 제대로 맞출 수 있는 비시즌이 온다. 올 시즌엔 손흥민이 시즌 중반 합류한 만큼 훈련 시간이 턱없이 부족했다. 손흥민 원맨쇼가 아닌 팀으로 승리를 이뤄 우승에 닿는 다음을 기약한다.

사진=AP/뉴시스

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

