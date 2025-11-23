god 측 “사옥·연습실 지속 방문 금지…사생활 침해”

god 연말 콘서트 포스터. 젬스톤이앤엠 제공

그룹 god(박준형, 데니안, 윤계상, 손호영, 김태우) 측이 멤버들의 사생활 침해와 관련해 엄중히 경고했다.

23일 소속사 젬스톤이앤엠은 공식 SNS를 통해 “최근 아티스트의 비공개 스케줄(사옥 및 연습실 등)에 지속적인 방문 및 협의되지 않은 서포트 전달 사례가 발생해 당부의 말씀을 드린다”며 공지문을 올렸다.

소속사 측은 “사전에 공지되지 않은 비공개 스케줄 및 사적인 공간 등의 방문은 아티스트의 사생활 침해로 이어질 수 있는 부분이므로 엄격히 금지한다”고 밝혔다.

이어 “사전에 협의되지 않는 서포트의 경우 현장 상황 및 보관, 전달 등 과정에서 문제가 발생할 수 있기에 서포트를 희망하시는 분들께서는 반드시 메일로 신청 후 담당자와의 소통을 통해 전해주시기 바란다. 사전 협의 없이 전달된 모든 서포트는 현장에서 수령하지 않는다”고 전했다.

그러면서 “팬 여러분들의 건전한 팬 문화 조성 및 아티스트의 사생활 보호를 위해 적극적인 협조 부탁드린다. 당사는 앞으로도 아티스트 권익 보호에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

god는 내달 5~7일 서울 송파구 올림픽공원 케이에스포 돔(KSPO DOME·구 체조경기장), 같은달 20~21일 부산 벡스코에서 연말 완전체 콘서트를 진행한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]