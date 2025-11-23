요가하고 기부하는 ‘투게터 투 인스파이어’ 열린다

인스파이어 엔터테인먼트 리조트가 다음달 7일, 웰니스 트렌드와 나눔을 접목한 기부 요가 프로그램 ‘투게더 투 인스파이어(Together to INSPIRE)’를 개최한다.

인스파이어는 인천 웰니스 관광지로 선정, 리조트 내에서 이브닝 요가 클래스, 선라이즈 러닝 클럽 등 다양한 웰니스 프로그램을 상시 운영 중이다.

이번 기부 요가 프로그램은 웰니스뿐 아니라 지역사회의 도움이 필요한 곳에 나눔을 실천하기 위해 마련됐다.

인스파이어는 요가 클래스의 참가비 전액에, 동일한 금액을 더한 총액을 인천 중구 내 결식 우려 아동에게 기부할 예정이다. 참가자는 인스파이어에서 웰니스를 위한 요가 클래스를 경험하면서 사회 공헌 활동에도 참여하게 된다.

특히 이번 기부 요가 프로그램은 역시 인천 웰니스 관광지로 선정된 ‘스티라 요가’와 협업해 진행한다. 인스파이어의 기존 웰니스 프로그램을 이끌고 있는 스티라 요가의 김진혁 강사 등 전문 강사진이 하타 요가, 빈야사 무브먼트, 리프레쉬 요가 & 사운드배스 등 총 3가지 다채로운 세션을 선보인다.

인스파이어 관계자는 “지역 내 웰니스 관광을 선도하는 인천 웰니스 관광지라는 공통점을 가진 스티라 요가와 기부 요가 프로그램을 진행하게 되어 의미가 크다”며 “더욱 따뜻한 나눔과 온기가 필요한 겨울, 고객들이 웰니스 여행과 함께 이웃과의 나눔까지 실천하는 좋은 추억을 남기시기 바란다”고 전했다.

한편, 인스파이어는 지난 9월 20일, 인천시 인천대공원에서 개최된 ‘제26회 사회복지의 날’ 기념행사에서 ‘사회복지 유공 인천시장 표창’을 수상하며, 사회공헌 활동에 대한 진정성과 신뢰성을 인정받았다. 올해 추석 연휴에도 인천 지역사회 어린이를 위한 다양한 활동을 펼치는 등 지속적으로 사회공헌 활동을 전개 중이다.

기부 요가 프로그램 참여를 위한 티켓과 자세한 정보는 웰니스 예약 플랫폼 ‘오붓’에서 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]