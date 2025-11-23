2차 어디가지… 아영FBC, 압구정서 ‘미드나잇 인 사브’ 연다

아영FBC가 어울 압구정 사브서울(Sav Seoul)에서 오는 29일 오후 9시 30분부터 익일 새벽 1시까지 와인 페스티벌 ‘미드나잇 인 사브(Midnight in Sav)’를 개최한다.

행사는 저녁 식사 후 2차 장소를 고민하는 소비자들을 겨냥해 기획된 심야형 와인 이벤트다. 참가자들은 샴페인, 레드, 화이트, 로제를 포함한 총 50종의 와인을 무제한으로 시음할 수 있다. 사브서울은 이번 콘셉트에 맞춰 준비한 특별 나이트 메뉴도 선보일 예정이다.

이를 통해 기존 디너형 서비스에서 확장된 '와인 라운지형 심야 프로그램'을 경험할 수 있다.

와인 리스트에는 샴페인을 포함한 특별한 와인이 준비돼 관심을 모은다. ▲영국 황실에 납품되는 프리미엄 샴페인 폴 당장(Paul Dangin) 뀌베 3종(카르트 블랑쉬·카르트 누와·로제) ▲호주 태즈메니아의 대표 고급 스파클링 와인 아라스 브뤼 엘리트(Arras Brut Elite) ▲소비뇽 블랑 유행을 이끈 뉴질랜드 오이스터 베이 스파클링 뀌베 브뤼(Oyster Bay Sparkling Cuvee Brut)등 평소 접하기 어려운 라인업을 마련했다. 총 50종에 달하는 와인 라인업은 대중성과 전문성을 동시에 갖춰 와인 입문자부터 애호가까지 폭넓게 만족시킬 수 있도록 구성했다.

사브서울에서 최초로 진행되는 라이브 공연도 이번 행사의 주요 볼거리다. 공연은 두 세션으로 구성된다. 오후 10시에는 영화 '미드나잇 인 파리(Midnight in Paris)'의 주요 OST를 포함한 프렌치 재즈 공연이, 오후 11시에는 2000~2020년대 빌보드 히트곡 중심의 팝 공연이 펼쳐진다. 와인 시음, 특별 메뉴, 라이브 공연이 결합된 이번 행사는 압구정 중심에서 한층 완성도 높은 도시형 와인 체험을 제공할 예정이다.

티켓 가격은 3만9000원 단일 구성으로 운영된다. 예매는 캐치테이블에서 사브서울을 선택 후 11월 29일 21시 30분회 차의 바 좌석을 예약하면 된다. 티켓에는 50종 와인 무제한 시음과 라이브 공연 관람이 모두 포함된다. 미리 구매하지 않아도 당일 예약한 고객은 1만원 추가 결제시 위 모든 혜택을 누릴 수 있다.

아영FBC 관계자는 “최근 압구정·청담 일대를 중심으로 저녁 시간대 글라스 와인 소비가 빠르게 확대되고 있다”며 “미드나잇 인 사브는 단순한 시음회를 넘어 음악·공간·와인을 결합한 체험형 프로그램으로 기획됐다”고 설명했다. 이어 “사브서울만의 공간적 매력과 감각적인 와인 리스트를 기반으로 연말 시즌 '압구정=사브서울'이라는 인식이 자리 잡을 수 있도록 다양한 프로모션을 선보일 예정”이라고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

